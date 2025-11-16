ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಯುವತಿಯ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಜಾಗೃತದಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಸ್​ನಲ್ಲಿ ಮರೆತ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಜಾಗೃತದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವತಿಗೆ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಮರಳಿಸಿದ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಜಾಗೃತದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

November 16, 2025

ಹಾವೇರಿ: ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಜಾಗೃತದಳದ ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು 1 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೋಪನಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ವಾಸನ ಎಂಬವರು ಲ್ಯಾಪ್​​ಟಾಪ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದವರು.

ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಶಿಲ್ಪಾ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. (ETV Bharat)

ಶಿಲ್ಪಾ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಎ:63 ಎಫ್: 248 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟಕ-1 ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಹಾವೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು​ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ವಾಷ್​​ ರೂಮ್​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಮಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕ‌ ಯುವತಿಯ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿಷಯ ಮರೆತು ಬಸ್​ ಅನ್ನು ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಕಡೆ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿ ವಾಷ್ ​​ರೂಮ್​​ನಿಂದ ಬಸ್‌ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಬಸ್ ಇರದ ಕಾರಣ ಕೆಲಕಾಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಎಸ್​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಜಾಗೃತದಳದ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೆಬಲ್​ ಎನ್.ಎಂ.ಬೆನಕನಹಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಕಾನ್​​ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣವಾದ ಶಿಗ್ಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ 2 ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್​​ವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಗ್, ಪರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಬ್ಯಾಗ್​​ಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಬಸ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪುಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಹಾವೇರಿಗೆ‌ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾವೇರಿ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯುವತಿಗೆ ಅವರ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಲ್ಯಾಪ್​ಟಾಪ್ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೆಎಸ್​​ಆರ್​​ಟಿಸಿ ಜಾಗೃತದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

