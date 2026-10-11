ಮಂಗಳೂರು, ಉಡುಪಿಯಿಂದ ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್: ಮೊದಲ ದಿನವೇ 25 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,128 ಯಾತ್ರಿಕರ ಪ್ರಯಾಣ
ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ 'ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸ'ಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Published : October 11, 2026 at 5:57 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಹಾಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳ 'ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸ'ಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ನಗರದ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಪಂದನೆ – 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾಗಿ: ದಸರಾ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ದಿನ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 25 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 1,128 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿವಿಧ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ತೆರಳಿದ ಬಸ್ಗಳ ವಿವರ:
ತಲಕಾವೇರಿ - ಭಾಗಮಂಡಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 3 ಬಸ್ಗಳು (147 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ಕೊಲ್ಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 6 ಬಸ್ಗಳು (295 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ಸಿಗಂದೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 5 ಬಸ್ಗಳು (240 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 5 ಬಸ್ಗಳು (245 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ಮಂಗಳೂರು ನವದುರ್ಗಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 3 ಬಸ್ಗಳು (130 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ಉಡುಪಿಯಿಂದ ತೆರಳಿದ ಬಸ್ಗಳ ವಿವರ:
ಶೃಂಗೇರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 1 ಬಸ್ (43 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ಕೊಲ್ಲೂರು ಪ್ಯಾಕೇಜ್: 1 ಬಸ್ (28 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು)
ದಸರಾ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ದಸರಾ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರವಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶುಭ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ: ಬೆಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿ