ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ.. ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಕೆ?
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 15 ಹಂತಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 25 ಹಂತಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 7:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮವು ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಣೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಈ ಹೊಸ ದರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಿವೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಿಎಂಟಿಸಿ (BMTC) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ದರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೀಗಿವೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕಗಳು: ಹೊಸ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಐದು ಹಂತಗಳಿಗೆ (stages) ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 6 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರು ರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಂತಗಳವರೆಗಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, 11 ರಿಂದ 15 ಹಂತಗಳವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕವು 20 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 25 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
10 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರೆಗಿನ ಲಗೇಜ್ ಉಚಿತ: ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 10 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರೆಗಿನ ಲಗೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, 20 ಕೆಜಿ ತೂಕದವರೆಗಿನ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಲಗೇಜ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
20 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಲಗೇಜ್ಗೆ, ಪ್ರತಿ ಐದು ಹಂತಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 15 ಹಂತಗಳವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 25 ಹಂತಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 25 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ: ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಡುವೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿವೆ. ಸರಕು ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಸ್ಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಸ್ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರಣಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗಳ ನಂತರ ಈಗ ಲಗೇಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೇತನಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳ ಒಟ್ಟು ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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