ನಿರ್ವಾಹಕನ ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ: 'ಕನ್ನಡ ರಥ'ವಾದ ಬಸ್
ನಿರ್ವಾಹಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಮಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2025 at 9:51 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಹಕ, ಪವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕವಿ. ಅಪ್ಪಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿ. ತಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡದ ರಥವನ್ನಾಗಿಸಿ, ಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ್. ಮೂಲತಃ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದವರು. ಸದ್ಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ, ಆನವಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಇವರ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಪ್ರೇಮ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಚಯ: ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಬಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ರಥವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಸ್ ಮುಂಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂಪಟ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಕವಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಸನವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಕವಿಗಳ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದ ನಡುವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ, ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಉಡುಗೂರೆಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ನಡಮಯವನ್ನಾಗಿಸುವ ನಟರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಚುಟುಕು ಕವಿ ನಟರಾಜ್: ನಿರ್ವಾಹಕ ನಟರಾಜ್ ಸ್ವತಃ ಚುಟುಕು ಕವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ, ಕಣ್ಣೀರು, ಮುತ್ತು, ಮೂಡಣಗಾಳಿ, ಮದುವೆ ಸಂಬಂಧ, ನನ್ನ ಶಾಲೆ, ಹಣ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಚುಟುಕು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಮುತ್ತು ಎಂಬ ಕವನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಹಲವು ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ.
"ನಾನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬಂದು 20 ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಕಾಯಕ ಸ್ಥಳ ಬಸ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕನ್ನಡ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆಯಿಂದ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿ, ಇಂದಿಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನೇ ಕೈ ಬರಹದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇೆನೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ರಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 2 ಸಾವಿರ ರೂ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವೆ" ಅಂತಾರೆ ನಟರಾಜ್.
"ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 49 ಆಸನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ತನಕ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಯಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಲಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಮೇಲೂ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ ಹಾರಲಿ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಮನವಿ" ಎಂದು ನಟರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಯಾವುದೇ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ಜನ ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಜನ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುವುದು ಚಾಲಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತು.
"ನಟರಾಜ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಶ್ರೀಧರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
"ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಕಂಡು ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಸಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಒಳಗಿನ ಸಿಂಗಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಟರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಸಹ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸುವ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಜಾನಕಿ ಮತ್ತು ರಾಧಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
