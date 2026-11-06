ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ KSRTC ಬಸ್ ದರ ₹427! ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಹೊಸ ದರಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ 362 ರೂ. ನಿಂದ 427 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 1:30 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳ ಪ್ರಯಾಣ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಶೇ.23ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಐರಾವತ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಗಳು, ರಾಜಹಂಸ, ಅಶ್ವವೇಗ ಬಸ್ಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಹಾಲಿನ ದರ, ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಬಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಹಾವೇರಿ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗಿದ್ದ ದರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಸಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ 362 ರೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 427 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ 85 ರೂ. ಇದ್ದದ್ದು, 108 ರೂ. ಆಗಿದೆ.
- ಹರಿಹರಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಹೀಗಿದೆ:
- ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಳೆಯ ದರ 362 ಇತ್ತು. ಹೊಸ ದರ 427 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 65 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಹಳೇ ದರ 85 ರೂ. ಹೊಸ ದರ 108 ರೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು 23 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
- ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ 234 ರೂ ದರ ಇತ್ತು. 284 ರೂ ಹೊಸ ದರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 50 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ದರ 117 ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 153 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 36 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ 207 ಇದ್ದ ದರವೀಗ 245 ಹೊಸ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 38 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ವಿಜಯನಗರ (ಹೊಸಪೇಟೆ) ಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ 169 ರೂ ದರ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ದರ 206 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, 37 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
- ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಜಗಳೂರಿಗೆ 65 ರೂ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 79 ರೂ ದರ ಆಗಿದ್ದು, 14 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಚನ್ನಗಿರಿಗೆ 76 ರೂ ಇದ್ದು, 90 ರೂ ಹೊಸ ದರ ಆಗಿದೆ. 14 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
- ಹೊನ್ನಾಳಿ 66 ರೂ ಇತ್ತು. 85 ರೂ ಹೊಸ ದರ ಆಗಿದ್ದು, 19 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಹರಿಹರಕ್ಕೆ (ಆರ್ಡಿನರಿ) 18 ರೂ ದರ ಇತ್ತು, 23 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರಿಗೆ 70 ರೂ ದರ ಇತ್ತು. 80 ರೂ ಹೊಸ ದರ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 10 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
- ಹೊಸದುರ್ಗಕ್ಕೆ 110 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 133 ರೂ ಹೊಸ ದರ ಆಗಿದ್ದು, 23 ರೂ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
- ಹರಿಹರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಳೇ ದರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 25 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 5 ರೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
(ಮಾಹಿತಿ- ದಾವಣಗೆರೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಘಟಕ)
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: