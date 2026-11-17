ಬಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು: ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ
ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಹಳೇ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 1:41 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಚಾಲಕನಿಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಬಸ್ವೊಂದು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನತ್ತ ನುಗ್ಗಿದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಹಳೇ ನಗರಸಭೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಎದುರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳೇ ಬಸ್ನ ವೇಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದೆ.
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಸ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನತ್ತ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಬೈಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಡಿಕ್ಕಿಯ ರಭಸಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಬಸ್ನ ಅಡಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳೊಳಗೆ ಬಸ್ ನುಗ್ಗುವುದು ತಪ್ಪಿದೆ.
50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಪುಡುಪುಡಿ: ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಟು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಂಗಡಿಗೂ ಬಸ್ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳು ಬಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಪುಡಿಪುಡಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ: ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಜಖಂಗೊಂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಬೈಕ್ಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಬೈಕ್ಗಳೇ ಬಸ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದಂತಾಗಿ ಸಂಭವನೀಯ ದುರಂತವೊಂದು ತಪ್ಪಿದಂತಾಗಿದೆ.
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