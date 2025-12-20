ETV Bharat / state

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯರಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಎಸ್​ಎಲ್​ಎ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಚಾಲನೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯರಥ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ

KSLA launches Nyayarath to create legal awareness in rural areas: Chief Justice flagged off
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯರಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಎಸ್​ಎಲ್​ಎ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 7:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನಿನ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಯರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್​-19ಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ರಥ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಅದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯರಥಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅನು ಶಿವರಾಮನ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನೀಡಿದರು.

ಕೆಎಸ್​ಎಲ್​ಎ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯಾಯರಥ (ETV Bharat)

ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೆರಡು ವಾಹನಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈ ನ್ಯಾಯರಥ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಇತರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

ನ್ಯಾಯರಥದ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು? ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಯರಥ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ರಥದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪರ ವಕೀಲರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

KSLA launches Nyayarath to create legal awareness in rural areas: Chief Justice flagged off
ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯರಥ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಎಸ್​ಎಲ್​ಎ: ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಚಾಲನೆ (ETV Bharat)

ದೂರುಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲವೇ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಟೋಲ್​ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆ 15100ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನ್ಯಾಯರಥ ಅಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ, ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯರಥ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ: ನ್ಯಾಯರಥವು ಲೋಕ ಅದಾಲತ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು. ವ್ಯಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವಾಹನ: ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವಾಹನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರೆಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೆಎಸ್​ಎಲ್ಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೆರಡು ವಾಹನಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ವಾಹನಗಳು ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ವ್ಯಾಜ್ಯಪೂರ್ವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹೆಚ್​. ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಹೀರಾತು ಪೋಸ್ಟ್​​: ರಾಹುಲ್​ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ಧದ ಖಾಸಗಿ ದೂರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ತೀರ್ಪು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

BENGALURU
ನ್ಯಾಯರಥ
ಕೆಎಸ್​ಎಲ್​ಎ
KSLA LAUNCHES NYAYARATH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.