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ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನವನ್ನು 55 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗುವುದು: KSCA ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್​ ಅವರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನವನ್ನು 55 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನ ಬೆಂಗಳೂರು KSCA PRESIDENT VENKATESH PRASAD ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 8:05 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರವೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ(ಕೆಎಸ್‌ಸಿಎ)ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್​ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಸ್ನೇಹಿ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 32 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಗೌಟ್​ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 22 ಸಾವಿರ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆದು 20 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು‌. ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 80 ಸಾವಿರ ಜನರು ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನವನ್ನು 55 ಸಾವಿರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.

"ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮೆನನ್, ವಿನಯ್ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ್, ಮಧುಕರ್, ಅವಿನಾಶ್ ವೈದ್ಯ, ಸುಜೀತ್ ಸೋಮಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರಾದ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು, ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದಿರುವ ಅವರು, "ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ, ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು

"ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳಲಿರುವ 2ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ‌. ನಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು‌.

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ: "ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 8 ತಂಡಗಳಿದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ 10 ತಂಡಗಳಾಗಿವೆ‌. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲೂ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು‌‌. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಂಡವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು" ಎಂದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, "ಬೆಳಗಾವಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಂಡ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ, ಬಿಸಿಸಿಐ ದೇಶೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಬಹುದು. ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಲು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಬಿ.ಕೆ. ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಲೇಜು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್​ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರು. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ವಿ.ಎನ್.ಪಾಟೀಲ, ಬಿ.ಇ.ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅವಿನಾಶ್ ಪೋತದಾರ, ಎಸ್‌ಇಎಸ್​ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಾಸ ಜೋಶಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೂ.27ರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆ; ಟಿಕೆಟ್​ ದರವೆಷ್ಟು?

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