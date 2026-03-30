ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 3 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಒಪ್ಪಿಗೆ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU DCM DK SHIVAKUMAR ಶಾಸಕರಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ KSCA ILP TICKETS MLAS
ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಜೊತೆ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಭೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 7:50 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 8:08 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಪ್ರತಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮೂರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ಕೆಎಸ್​​ಸಿಎ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನಯ್, ಡಿಎನ್​ಎ ಎಂ ಡಿ ವೆಂಕಟ್, ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸಿಇಒ ರಾಜೇಶ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತಿತರರು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಿಸಿಎಂ, KSCA ಅವರ ಜೊತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್​ಗೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್​ಗಳಿಗೆ 3 ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 4 ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ 3 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಇಂಟರ್​ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಮ್ಯಾಚ್​ಗಳಿಗೆ KSCA ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಉಚಿತ, ಇನ್ನು 2 ಟಿಕೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಕು ಅವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫೀಸ್​ನಿಂದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು‌.

ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಅದಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಆದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾವು MLA ಆಗಿರಬಹುದು MP ಆಗಿರಬಹುದು. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು. ಲೋಕಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 3 ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಂತೆ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್​ ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ 2 ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. RCB ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟ್​ನವರು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸಾದ್ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಸನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಸನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. 2-3 ಜಾಗಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜಿಬಿಎ ಕಮೀಷನರ್ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ KSCA ಅವರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕ್ಸ್​ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು Expression of Interest ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಸ್ ಬರಲಿ. ಬಂದ ಬಳಿಕ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬೇಕೋ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಸಾವಿರ ಆಸನಗಳು ಹೆಚ್ಚಳ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ವಾ?. ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

KSCA ಹೊಸ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ತಾನೇ ಮಾಡೋದು. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ KSCAಗೆ ತುಮಕೂರು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೂ 2 ರಿಂದ 3 ಜಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. KHB ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್​​ನಿಂದ ಮಾಡ್ತೀರೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ: ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಾನೂ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಮಾಕ್ಯ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಡಿ: ಸ್ಪೀಕರ್​ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸಕರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಗಾಗಿ ಮೊರೆ; ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದಲೇ ಆಕ್ಷೇಪ

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ IPL ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಒತ್ತಾಯ: ಪ್ರತಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ 4 ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲು ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಲಹೆ

Last Updated : March 30, 2026 at 8:08 PM IST

