ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಕೇಸರಿಮಯವಾಗುತ್ತವೆ: ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ
ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೆ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಾನಸೌಧವು ಸಹ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
Published : May 14, 2026 at 3:54 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹಿಜಾಬ್ನ್ನು ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲೀಮರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಹಿಜಾಬನ್ನು ಶಾಲಾ - ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುಬಾರದೆಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈಗ ಹಳೇ ಆರ್ಡರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಕೇಸರಿಮಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಸಹ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧವು ಸಹ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಸರ್ಕಾರ ಹಿಜಾಬ್ ಕುರಿತಾದ ಆದೇಶ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿರ್ನಾಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದುಪರ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.
ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ: ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪುತ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಉದಯ ನಿಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡನೀಯ. ಸ್ಟಾಲಿನ್ರವರ ಪತ್ನಿ ಅವರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವವರು ಮೂರ್ಖರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
800 ವರ್ಷ ಆಳಿದ ಘಜ್ನಿ, ಮಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಅಂತಹವರಿಂದಲೇ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವರು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಪಕ್ಷವೇ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಕಾಶಿ, ಮಥುರ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದವರೇ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಯಾರಿದಂಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಾಕ್ ಹಾಗೂ ಬಂಗಾಳದವರು ಅವರೇ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ ದೇಶದ ಜನರ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
