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ಮುಂಗಾರು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜೀವಜಲಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ: ಕೆಆರ್​ಎಸ್​​ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 81 ಅಡಿಗೆ ಕುಸಿತ!

ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತ ಕೇರಳದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

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ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಆರ್​​​ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 15, 2026 at 2:12 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಈ ಸಲ ಎಲ್ ನಿನೊ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂಗಾರು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಕೆಆರ್​​​ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡ್ಯಾಂಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ರೈತಾಪಿ ಜನರನ್ನು ತೀವ್ರ ಆತಂಕಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಕೆಆರ್​​ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 108.92 ಅಡಿ ಇತ್ತು, ಆದರೀಗ ಕೇವಲ 81 ಆಡಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ವರುಣನ ಅವಕೃಪೆಯಿಂದ ರೈತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಎರಡು ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಜನರನ್ನು ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ವರುಣ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಭರ್ತಿ ಆಗುವ ಹಂತ ತಲುಪುವ ಜೊತೆಗೆ, ರೈತರು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ದಟ್ಟ ಮೋಡ ಆವರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜೂನ್ 5ರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತ ಕೇರಳದ ಬಳಿಕ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ, ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ನಿರತರಾಗಬೇಕಿದ್ದ ರೈತರು ಈಗ ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕಾದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.

krs-dam-water-level-drops-by-81-feet-due-to-monsoon-deficiency
ಬರಿದಾಗುತ್ತಿರುವ ಕೆಆರ್​​​ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ದಿನದಂದು ಕೆಆರ್​​ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 108.92 ಅಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲದೆ, 2.770 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರು ಒಳಹರಿವು ಇತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 897 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. 124.80 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕೆಆರ್​​ಎಸ್ ಡ್ಯಾಂ ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕೇವಲ 81.34 ಅಡಿಗಳಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 634 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ 436 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕೆಆರ್​​ಎಸ್ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿಯಾಗಲು ಕೇರಳದ ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ತೀರಾ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದು, ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎರಡೂ ಜಲಾಶಯಗಳ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿನಕಳೆದಂತೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಹಾಗೂ ನಗರಪ್ರದೇಶದ ಜನರನ್ನು ದಿಗಿಲುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ವಯನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮಾಯ: ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಯನಾಡು ಕೂಡ ಒಂದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 2,300 ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್​​ನಿಂದ 2,500 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 4,000 ಮಿ.ಮೀ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಲ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕೇವಲ 66.8 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ.

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ಮೆಟ್ಟೂರು ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 79 ಅಡಿ: ಕೆಆರ್​​ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ನೀರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣ್ಣೆಕಟ್ಟು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಆರ್​​ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬಿನಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟೂರು ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 120 ಅಡಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 79.56 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿರಾಪಳ್ಳಿ, ತಂಜಾವೂರು, ತಿರುವರೂರ್, ನಾಗಪಟ್ಟಣಂ, ಮೈಲಾಡತುರೈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಕಾವೇರಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 44,000 ಚದರ್​ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಕೂಡ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MONSOON DEFICIENCY
MYSURU
ಕೆಆರ್​ಎಸ್​​ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತ
KRS KABINI WATER LEVEL
KRS DAM WATER LEVEL DROPS

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