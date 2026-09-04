3,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣರ ಕಲರವ: ಗೋಕುಲವಾದ ಕದ್ರಿ ಪ್ರಾಂಗಣ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಾಣಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆಯರ ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
Published : September 4, 2026 at 9:06 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣರ ನರ್ತನ, ನಾದ, ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಗೋಕುಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ 44ನೇ ವರ್ಷದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪುಟಾಣಿಗಳು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧೆಯರ ವೇಷಭೂಷಣ ತೊಟ್ಟು ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಗೋಕುಲವಾದ ಕದ್ರಿ ಪ್ರಾಂಗಣ: ನವಿಲುಗರಿ, ಕೊಳಲು ಹಿಡಿದು ಪುಟಾಣಿಗಳ ಕಲರವ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್. ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಲಕ, ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನವಿಲುಗರಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕೊಳಲು, ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಹಾರ, ಮುತ್ತಿನ ಸರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಬೆಣ್ಣೆ ಗಡಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂದ ಕೃಷ್ಣರು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣರು, ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೊಳಲೂದಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಶೋರ ಕೃಷ್ಣರು, ರಾಧೆ-ಕೃಷ್ಣರ ಜೋಡಿ ನೃತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಿರೀಟ ತೊಟ್ಟ ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣರ ವೇಷಗಳು ಕದ್ರಿಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ರಂಗು ಮೂಡಿಸಿದ್ದವು. ಒಟ್ಟು 9 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 44ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜರುಗಿದವು.
ಕಲ್ಕೂರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅವರು "ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ 44 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಇಂದು 44ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು ಇಡೀ ಕದ್ರಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೂಜ್ಯ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನವೆಂಬರ್ 14 ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯಾದರೆ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯೇ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ಸವ." ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕೃಷ್ಣ ವೇಷಧಾರಿ 7 ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಅನ್ವಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಂಠಪಾಠ ಹಾಗೂ ಶಂಖನಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ." ಎಂದರು.
ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕಾಣುವುದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಈಗ ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದಕ್ಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ. ಮಗುವಿನ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕಬೇಕೆಂಬ ಬಲವಾದ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತದೆ." ಎಂದರು.
ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಶುಭಾಶ್ರೀ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಕದ್ರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದು ನಮಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತಾಗಿದೆ. ಪುಟಾಣಿಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾಗಿ ನಡೆದಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ" ಎಂದರು.
44 ವಿಭಾಗಗಳ ಬೃಹತ್ ಉತ್ಸವ: ತೊಟ್ಟಿಲ ಕೃಷ್ಣ (6 ತಿಂಗಳೊಳಗಿನ ಶಿಶುಗಳು), ಕಂದ ಕೃಷ್ಣ, ಮುದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ತುಂಟ ಕೃಷ್ಣ, ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ, ಕಿಶೋರ ಕೃಷ್ಣ, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ, ಯಶೋದಾ ಕೃಷ್ಣ, ಶಂಖನಾದ, ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಕರಾವಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ-ರಾಧೆಯರನ್ನಾಗಿಸಿ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
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