ETV Bharat / state

ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಅಧರ್ಮ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ - ವೇದವರ್ದನ ಶ್ರೀ

ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಶೀರೂರು ಮಠದಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

KRISHNA JANMASHTAMI
ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಉಡುಪಿ: ಕೃಷ್ಣನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ರಂಗೇರಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ರಥಬೀದಿ ಸಹಿತ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆಕಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀ ಶೀರೂರು ಮಠದಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 5ರಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೋತ್ಸವ (ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ) ಆಚರಣೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೂ, ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯ ಕ್ರಮಗಳು ದಿನಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನತೀರ್ಥರು ಮಹಾಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ನಿವೇದನೆಗೆ ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಗಳ ಸಹಿತ ಭಕ್ತರು, ಶಿಷ್ಯವರ್ಗ ಏಕಾದಶಿ ಯಂತೆ ನಿರ್ಜಲ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯೂ ಅರ್ಚನೆ, ಮಹಾಪೂಜೆ ನಡೆಸುವ ಶ್ರೀಪಾದರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿದ ಲಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಿವೇದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ ಇರಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರನೇ ದಿನದ ಲೀಲೋತ್ಸವದ ಮೃಣ್ಮಯ ಮೂರ್ತಿಗೂ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅಧರ್ಮ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ: ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.

KRISHNA JANMASHTAMI
ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಸಂಭ್ರಮ (ETV Bharat)
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ ಶೀರೂರು ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಹಾಗೂ ಅಧರ್ಮದ ಸಂಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರವೆತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಜನಿಸಿದನೆಂಬುದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅವತರಿಸಿದನು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದರು.

ಕೃಷ್ಣಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಆತನು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ಮರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿ ಎಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಶೀರೂರು ಶ್ರೀಗಳು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಉಡುಪಿ: ಸೆ.4, 5 ರಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಉಂಡೆ, ಚಕ್ಕುಲಿ, ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ!

ಉಡುಪಿ: ಸೆ. 4ರಂದು ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಮಿ, ಸೆ.5ಕ್ಕೆ ವಿಟ್ಲಪಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ: ಮಲ್ಲಯುದ್ಧ, ಹುಲಿವೇಷ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ

TAGGED:

ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ
UDUPI
VEDAVARDHANA SRI
VITLAPINDI FESTIVAL
KRISHNA JANMASHTAMI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.