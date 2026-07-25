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ಬೆಂಗಳೂರು: ಗೋಣಿಚೀಲ ಧರಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಕೆಆರ್​ಪುರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಲಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

KR PURAM MARKET VENDORS PROTEST AGAINST BENGALURU'S GBA
ಗೋಣಿಚೀಲ ಧರಿಸಿ ವಿನೂತನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 9:16 AM IST

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Updated : July 25, 2026 at 9:26 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಫುಟ್​ ಪಾತ್​ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಕ್ರಮ ಸುಲಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಕೆಆರ್​ಪುರ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಗೋಣಿಚೀಲ ಧರಿಸಿ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಕೆಆರ್​ಪುರದ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಹದೇವಪುರ ಜಿಬಿಎ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರೆಳಿ ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಿ. ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ 'ಕೆಆರ್​ಪುರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಸುಲಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುಲಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಲ್ಲದೇ, 'ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು, ಐದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು 3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಗಡಿ ಗುರುತಿಸದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳ್ಳಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು, ಆಯುಕ್ತರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು.

ಕೆಆರ್​ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಜೆಸಿಬಿಗಳ ಗರ್ಜನೆ: ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಫುಟ್​ಪಾತ್ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಫುಟ್ ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿದಾರರಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಳ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೋರ್ವರು ಫುಟ್​ ಪಾತ್​ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ, ಓರ್ವ ವ್ಯಾಪಾಸ್ಥರು ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ಫುಟ್ ಪಾತ್​ ತೆರವಿಗೆ, ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆರವು ಮಾಡಿದರು.

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Last Updated : July 25, 2026 at 9:26 AM IST

TAGGED:

KR PURAM
BENGALURU
ಕೆಆರ್​ಪುರ ಸಂತೆ
ಫುಟ್​ ಪಾತ್​ ಒತ್ತುವರಿ
PROTEST AGAINST GBA

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