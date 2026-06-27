ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 10:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ಕೆಇಆರ್ಸಿ)ದ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮೂಲದ ಅನುಷ್ಕಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಕಂಪನಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರವಿ ಹೊಸಮನಿ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಜತೆಗೆ ಕೆಇಆರ್ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ನಿಯಮದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ಅನುಮೋದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
2003ರ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯಿದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 39 ರಿಂದ 41ರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಸರಣ ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಪರವಾನಗಿದಾರರ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅಥವಾ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ಬೇಡಿಕೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಇಆರ್ಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಅನುಷ್ಕಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಯಾಬ್ ವಾರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಚೌಕಟ್ಟಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅನುಷ್ಕಾ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಹಡಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯದ ವಿದ್ಯುತ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬದಲು ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ-ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಇಆರ್ಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡ 10 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 15 ಲಕ್ಷ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್, 15 ಲಕ್ಷದ ಬದಲಿಗೆ 1.2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕೆಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕಂಪನಿ, ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್ಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ವಾದಿಸಿತ್ತು.
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