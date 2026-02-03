ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್: ಮಂಗಳೂರಿನ KPTಗೆ AICTE ಮಾನ್ಯತೆ
ಮಂಗಳೂರಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
Published : February 3, 2026 at 5:30 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಮಂಗಳೂರು (KPT) ದೇಶದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರೆದಿದೆ. 78 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ (AICTE) ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಯತ್ತ (Autonomous) ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆದಿರುವ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
1946ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಬ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಂದು ಎಂಟು ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್, ಸಿವಿಲ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಮರ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಟಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿದೆ.
ಕೆಪಿಟಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು) ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಮರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕೆಪಿಟಿಯಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಕೆಪಿಟಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಿಲಬಸ್ ರೂಪಿಸುವುದು, ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ಣಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರತೆ ಲಭಿಸಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ (Skill-based learning) ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಆಧಾರಿತವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, AICTE ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿತು.
ಕೆಪಿಟಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮೊದಲಿಗರಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ, ಅನುಭವಿ ಬೋಧಕ ವೃಂದ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಕಾರಣ AICTE ಸಮಿತಿ ಕೆಪಿಟಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ.
ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಲಭಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಪಿಟಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈಗ ಪಠ್ಯಸೂಚಿ ರೂಪಿಸುವಾಗ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡು, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ತಜ್ಞರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ನಿಖರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಲಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹೊರಬರುವಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠಗಳು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ‘C ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್’ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ‘Python’ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ಭಾಷೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿವೆ. ಈ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಿಲಬಸ್ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೆಪಿಟಿಗೆ ಈಗ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸದಾ “ಅಪ್-ಟು-ಡೇಟ್” ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಶಿಸ್ತು, ಕ್ರೀಡೆ, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ ಸಮತೋಲನ ಕೆಪಿಟಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೇ AICTEಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಪಿಟಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಪಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತನಾಡಿ, "1946ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಪಿಟಿ ಇಂದು ಎಂಟು ದಶಕಗಳ ಪಯಣದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯಿಂದ ಸಿಲಬಸ್ನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಿಸಬಹುದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ವಿಕ ಜ್ಞಾನವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ತಯಾರಾಗುವ ತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ AICTE ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
