ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ: ಗಂಗ್ವಾರ್, ಕನ್ನಾಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಎಸ್ಐಟಿ ಸಿದ್ಧತೆ
KPSC SCAM: ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಕನ್ನಾಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 7:45 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದ (ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮೇರೆಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ), ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಚರ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಆರಂಭಿಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಐಡಿ), ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 29ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಾಳೆ ಅವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ನವೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಬಂಧನವಾಗಿ 90 ದಿನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ (ಎಡಿಜಿಪಿ) ಆರ್. ಹಿತೇಂದ್ರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ಐಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಳೆ ಅವರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು (ಆನ್ಸರ್ ಕೀ) ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತರದ ಕೀಲಿ ಪಡೆದು ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ರಮದ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಕರಣ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಒಎಂಆರ್ (OMR) ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆರು ಮಂದಿಯೂ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 20-25 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು, ಅವರಿಗೆ ಅಂದಾಜು 80 ಉತ್ತರದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತನಿಖೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೈಬರಹದ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಮೂಲಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿವೆ.
'ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳಿದ್ದವು. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎ, ಬಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರೇಣಿಗಳಲ್ಲಿ (Series) ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 100 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶ್ರೇಣಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿದ್ದ ಸಾಹುಕಾರ್, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ Q1-3, Q2-4, Q3-1 ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು 10 ಅಂಕಿಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಅನುಮಾನ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರರು 80ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು' ಎಂದು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಸಾಹುಕಾರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ: ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರ ಗುಂಪಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ಎಸ್ಐಟಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. 'ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಾಳೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರದ ಕೀಲಿ ತಲುಪುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯಾವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತು' ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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