ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ: ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಗೀತಾ: ED ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 3:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇ.ಡಿ)ದಿಂದ ಬಂಧಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವ ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ನೇಮಕಾತಿ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಗಂಗ್ವಾರ್ ಮುಖಾಂತರ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜೊತೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದಿರುವುದು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಇ.ಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮವು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಅವರು ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಸೆ.6ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಹೇಳಿದೆ.
ED, Bengaluru has arrested Shivashankarappa Sahukar, the suspended KPSC Chairman and B V Geetha, KPSC Member while investigating the multi crore cash for selection racket and Proceeds of Crime tied to the KPSC Veterinary Officers’ Recruitment Examination (for 400 posts), acting on FIRs filed at Vidhana Soudha PS under BNS 2023, as custodial interrogations expose deep rooted malpractices, paper leaks, and systemic corruption in KPSC.— ED (@dir_ed) October 8, 2026
400 ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಜ.8ರಂದು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಜ.7ರಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿಯಂತ್ರಕರಾಗಿದ್ದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗೀತಾ, ಆಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿಸಿ 20 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಂದಿಗೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ 10 ಲಕ್ಷ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆದ ಆರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಣ ನೀಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಮಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಸಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿರಬೇಕಿದ್ದ 1:3 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹಣ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಂದು ದಿನ ಮುನ್ನವೇ 10 ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಗರದ ಹೊರವಲಯದ ವಿಲ್ಲಾಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 80 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಪಡೆದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ತಲಾ 40ರಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಇ.ಡಿ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿ ವೇಳೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಿಸರಿ ನೋಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇ.ಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ 1:3 ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂಕ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಅರ್ಹತಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಮಾಹಿತಿ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದಿಂದ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಲಂಚ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ಇ.ಡಿ. ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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