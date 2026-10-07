ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಹಗರಣ: ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕಿನ್ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ನಾಳೆ ವಿಚಾರಣೆ
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ವಕೀಲರು ಕೋರಿದರು.
Published : October 7, 2026 at 7:33 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ(ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ) ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಾಳೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಕನ್ನಾಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯು ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಪೀಠದ ಮುಂದೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕನ್ನಾಳೆ ಪರ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು, ಕನ್ನಾಳೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಇಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ದಾಖಲೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಜಾಮೀನು ಕೋರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಾಳೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದು. ಕಜಕಿಸ್ತಾನ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕನ್ನಾಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಾಪಸ್ ಬರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನೂ ಸಹ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರು, ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹಗರಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕನ್ನಾಳೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸದೇ ದೇಶ ಬಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಾಳೆ, ಇಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕೆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಾಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಾನವೀಯತೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಬಹುದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇ ಆತ ಹೋಗಿ ಮಗು ನೋಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಾಳೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಸಹೋದರಿ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಕನ್ನಾಳೆಯ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಆತ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಾಳೆಗೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ? 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಕನ್ನಾಳೆಯ ಪತ್ನಿಯು ಆಕೆಯ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆತನೇ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪೀಠ, ಕನ್ನಾಳೆ ಓಡಿ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೋಗಿದ್ದನೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗದು. ಈಗ ಜನಿಸಿರುವ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾವಲ್ಲ. ಆತನ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಸಮೀಪದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸೋಣ. ದೇಶದಿಂದ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ ವಾಪಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಲು ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಿಷೇಧ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೂ ಇದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಎಂದಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಾಳೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ: ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್, ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅ.19ರವರೆಗೆ ED ಕಸ್ಟಡಿಗೆ