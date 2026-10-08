ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ: ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ 7 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಸಿದ ಸಿಐಡಿ, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಕನ್ನಾಳೆ ಪಡೆದಿದ್ದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಲಭ್ಯ
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಸಿಐಡಿಯು ಏಳು ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ.
Published : October 8, 2026 at 8:59 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು (ಇ.ಡಿ.) ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಿಐಡಿಯು ಏಳು ಮಂದಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್ಎಸ್) ಸೆಕ್ಷನ್ 183ರಡಿ ಗುರುವಾರ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ ಮೊಹಮದ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್, ಬಸವರಾಜ್, ಸುಹೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಸಿಐಡಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಟ್ರಯಲ್ ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ನೇಮಕಾತಿ ಸಂಬಂಧ ಸೆ.21ರಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಜಿಪಿ ಅಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸುಪ್ರೀಂಕೊರ್ಟ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅ.1ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪನ್ನ ತಡೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅ.12ರಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ನಡೆಸಿದ ಈವರೆಗೂ ಕೈಗೊಂಡ ತನಿಖಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ಇ.ಡಿ. ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಭ್ಯರ್ಥಿ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ ಎಂಬಾತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕನ್ನಾಳೆ ನೀಡಿದ್ದ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಿ ಮಾಡಲಾದ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಚೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇ.ಡಿ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯೆ ಬಿ.ವಿ.ಗೀತಾ ಅವರು ಆರು ಮಂದಿ ಆಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗೀತಾ ಮಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ 2022ರಿಂದ ಸುಮಾರು 70 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಪಿಎ ಮೂಲಕ ಗೀತಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಇ.ಡಿ. ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಜುಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಇ.ಡಿ. ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
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