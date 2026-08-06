ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಎಬಿವಿಪಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್. ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 6, 2026 at 7:46 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಲಂಚ ಮತ್ತು ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘ (RSS) ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
400 ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ವಿವಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ರೂ. 80 ಲಕ್ಷದಿಂದ ರೂ. 1 ಕೋಟಿ ಲಂಚ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಮುಂಗಡ ಪಾವತಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಕ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವುದು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುಶಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಎಸ್. ಸಾಹುಕಾರ್ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಲವು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಂಕಿತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್, ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ.
ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಎಬಿವಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ರೂ. 80 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರಾಟವಲ್ಲ. ಇದು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕನಸನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ವಿಜಯನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೇ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಚ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕುಶಲತೆಯು ಬಡ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ವಂಚಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯೋಗದೊಳಗಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
"ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ದಾಖಲೆ ತಿರುಚುವಿಕೆ, ಅನಿಯಮಿತ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಮತ್ತು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ಎಬಿವಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಧನುಷ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಹೊರತರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರೆ, ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಲಿ" ಎಂದು ಧನುಷ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಚನಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಸ್ಥಿರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಸುಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿರಂಗನ್ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಬಿವಿಪಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತಂತ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅರ್ಹತೆ ಆಧಾರಿತ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
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