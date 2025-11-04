ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕುರಿತು ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ: ಹೋರಾಟಗಾರರು
ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಂದ ವಿರೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
Published : November 4, 2025 at 10:22 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ನವರು ಸರಣಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಜನರ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಜನರ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವತಿ ಸಿಂಗಳಿಕ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 54 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1972 ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅರಣ್ಯೇತರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಶೇ.4 ರಷ್ಟಿದೆ. ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ವನ್ಯಜೀವಿ ಹಾಗೂ ಮಾನವರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರ ಧೋರಣೆಯು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಾನವರ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಯೋಜನೆಗೆ ಕೃಷಿಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 46 ಜನ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 21 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಸುರಂಗ ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 18 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 18 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬಳಿಸಿದರೆ, 12 ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲೇ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡಲು 58 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಕೋಟೆಗೂ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿ ಅವರ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚೆನ್ನಭೈರದೇವಿ ಕೋಟೆಯ ಅವಶೇಷಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಇತಿಹಾಸತಜ್ಞ ಅಜೇಯ ಶರ್ಮ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀಪತಿ ಸೇರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.
