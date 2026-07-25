ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಬಗ್ಗಿಸಿ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 25, 2026 at 4:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಬಗ್ಗಿಸಿದ ಶಕ್ತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳದ್ದು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಂದಿರಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕೈದು ಪುಟಗಳ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರ ಬರೆದು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೌಲಾನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿನಿಕೇತನವನ್ನು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಆಲಿಘಡ್ ವಿವಿ, ಜೆಎನ್ಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿವಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಹಿಂದಿನವರು. ನೆಹರು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಐಐಟಿ, ಐಐಎಂ, ಏಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಂದಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದರು.
ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಯವರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಇಂತಹ ಅಪವಾದ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. 1.29 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಚಿವರಾದ ನಂತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಲೇಪ ಅಂಟಿ ಕೊಳ್ತು. ನೇಮಕಾತಿಗೂ ಲೇಪ ಅಂಟಿಕೊಳ್ತು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಿವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಧಾನಿ, ಪ್ರಧಾನ್ ಕಾರಣ. ರಾಜೀನಾಮೆ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟವೇ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಬಿವಿಪಿ ಸೇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸೋರಿಕೆಗಾಗಿ. 152 ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದ್ರು. ಈಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. 22 ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಎಫ್ಐಆರ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಧಿಕಾರ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಕೇವಲ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
400 ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರೇ. ನಾಗಪುರ ವಿವಿಯವರೇ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಪಾರ್ಟಿಯೋ, ಹೆಗ್ಗಣ ಪಾರ್ಟಿಯೋ. ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರು.
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿಟ್ರು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
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