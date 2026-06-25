ದೇಶ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದ ಘಜ್ನಿಗೂ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 25, 2026 at 8:55 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಘಜ್ನಿಗೂ, ರಾಮಮಂದಿರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾಗೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಘಜ್ನಿ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಯ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ಜನರ ಬದುಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡದೇ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬದಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವುದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂಲ ಅಜೆಂಡಾ ಎಂದು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ರಾಮಮಂದಿರದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಜನರು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ದಿನ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತರಲು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಳಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ: ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂರು ಜನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ತರಲು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 2014 ರಿಂದ ಅಚ್ಚೇ ದಿನ, ಅಮೃತಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
19 ಜನ ಎಂಪಿ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಕೇಕೆ ಹೊಡೆದರು. ಇದುವರೆಗೂ ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಛತ್ತಿಸಗಡದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಿ ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಚಕಾರ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೂ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಮ್ಸ್ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಕಿಡಿ:ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ: ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ನೋಂದಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಯಾವತ್ತೂ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲಿರುವ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿಗೂ ಅನುಮತಿ ನೋಂದಣಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರು. ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗುರುದಕ್ಷಿಣಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಬೇಡವೆಂದು ನಿಜವಾದ ರೈತರು ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಆ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತರು ಬೇಡವೆಂದರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದರಕ್ಕಿಂತ ಮೂರುಪಟ್ಟು ಹಣ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಸಚಿವರಾಗುವ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೆಲ ಶಾಸಕರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮತೋಲನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಾನಂತೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಮುಂದುವರಿದು, ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ "ಸಂಘಟನ್ ಸೃಜನ್’ ಅಭಿಯಾನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಏಳು ದಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ಎಐಸಿಸಿಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು, ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ಹೆಸರು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ನಂತರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸುಳ್ಳಿನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಐಟಿ ಸೆಲ್ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿತ್ತು. 1.11 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮೂವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಬಂದ ಕಾರಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ದ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
2024ರಲ್ಲಿ "ಅಚ್ಛೆ ದಿನ" ಎನ್ನುತ್ತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಿಜೆಪಿ, 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ?. ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ರಾಹುಕಾಲ ಬಂದಿದ್ದು, ಜನರು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕು ನಡೆಸಲು ಜನರು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 19 ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಿ. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ಅವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
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