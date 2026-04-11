ETV Bharat / state

ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಆರೋಪ: ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಬ್ದುಲ್​ ಜಬ್ಬಾರ್​​ ರಾಜೀನಾಮೆ

ಇನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ.‌ ಹೀಗಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 11, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೇಳೆ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾತ ನಾಯಕರ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ನಾಯಕರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತಿಕ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ತಲೆದಂಡವಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಎಲ್​ಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಭಿಶೇಕ್ ದತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.‌ ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲರಿಂದಲೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ವರದಿ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಬ್ದಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶನಿವಾರ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​​​ ಶಾಸಕ ಅಬ್ದುಲ್​​ ಜಬ್ಬಾರ್​​ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ 20-30 ದಿನ ಇದ್ದರು, ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಏಕೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ -ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಣ ಎಂದು ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಲಾಯಲ್ ವರ್ಕರ್​, ಕಳೆದ ದಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮುಖಂಡರು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮವರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮರಿಂದಲೇ ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಸೋಲ್ತಿದ್ದರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ.‌ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.