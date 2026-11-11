ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ತಿರುಗೇಟು: ಖಾದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ, ದಾಖಲೆ ಇದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ
ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೂ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದವರಿಗೂ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯರಿಗೂ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 5:40 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮಂಗಳೂರಿನ ಕದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಭಾಷಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಸಂಸದರ ನಡೆಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ವಾಸ್ತವ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ: ಕದ್ರಿಯ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಐದು ಮಂದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮತದಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ, 'ನಮ್ಮವರ ಮನೆಯ ನಂಬರ್ಗೆ ಅನ್ಯ ಸಮುದಾಯದವರ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸಭೆಗೆ ಬಂದ ಜನರಿಗೂ ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿದವರಿಗೂ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯರಿಗೂ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಅರಿವಿಲ್ಲದೇ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಥವಾ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆ ನಂಬರ್ ಬೇರೆ, 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಸವಿದ್ದಾರೆ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಗೊಂದಲದ ಕುರಿತು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಅವರು ತಲಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ.ಸಿ. ರೋಡ್ನ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಎಂಬವರ ಮನೆ ನಂಬರ್ 1/288 ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ವಾಸವಾಗಿರುವುದು 1/288 (ಸಿ) ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಎರಡೂ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮನೆ ನಂಬರ್ ನೀಡಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಜೀರ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಅದೇ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, 2002 ರಲ್ಲೇ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಂಬರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 'ಸಿ' ಅಕ್ಷರ ಮುದ್ರಣವಾಗದ ಕಾರಣ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಲೋಪವನ್ನು ಬಿಎಲ್ಒ (BLO) ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ದೂರು ಹೋದಾಗಲೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ಎಂಬಂತೆ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಾದರ್ ಹೇಗೆ ಹೊಣೆ?: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, ಹೆಸರು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ಹೊರತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೈಲೇಜ್ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಅಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ. ತಪ್ಪು ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
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