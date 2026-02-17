ETV Bharat / state

ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 28ರ ತನಕ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ; ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾರು ಹಾಕಿದ ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 28ರ ತನಕ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

kote-sri-marikamba-devi-fair-from-february-24th-to-28th
ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ (ಎಡಬದಿ) ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಹಬ್ಬ ಸಾರುತ್ತಿರುವುದು (ಬಲಬದಿ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 17, 2026 at 7:59 PM IST

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬಯಲು ಮಾರಿ, ಬಿಸಿಲು ಮಾರಿ, ಕೆಂಚ ಮಾರಿಯಾದವಳು ಈಗ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಜನರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಸ್​ಪಿಎಂ ರಸ್ತೆಯ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬೆ ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 24 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೂ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯು ಭರದ ಸಿದ್ದತೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಕೆಳದಿಯ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಾಲದ ಕೋಟೆಯು ಸಹ ಇದರ ಸಮಿಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕೆಳದಿ ರಾಜರಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಯಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಳೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನತೆ ಗುಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ‌.

kote sri marikamba devi
ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮೂರಿನ ಜನತೆಯು ರೋಗರುಜಿನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹಿರಿಯರು ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಈಗಲೂ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.‌ ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದವರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ‌. ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಗರದ ಎಂಟು ಬಾಬುದಾರರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕುಲದವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಡಿಗರ ಮನೆಯವರು, ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ರಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವರು, ದೇವಿಯನ್ನು ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೌಡಿಕೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ‌. ನಂತರ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಹಾಗೂ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಉಳಿದಂತೆ ಮಡಿವಾಳರು ಹಾಗೂ ಕರ್ಲಟ್ಟಿಯ ಹರಿಜನರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಬಾಬುದಾರರು ದೇವಿಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ವನಕ್ಕೆ ಮಡಿವಾಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾರೆ.

ದೇವಿಯ ಮರದ ಉತ್ಸವದ ಬೃಹತ್ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾತ್ರೆಗೊಮ್ಮೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಮರ ತಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಈ ಸಣ್ಣ ಮರದ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ವನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದು ಪುನಃ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದ ಒಂದು ರೂಂನಲ್ಲಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವರ ಮನೆಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯದವರು ಬಂದು ತಾಳಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ದೇವಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮದವರು ಪೂಜೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಉಪ್ಪಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಕೊಂಡೊಯ್ದು ದೇವಾಲಯದ ಗದ್ದುಗೆ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪಾಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಉಪ್ಪಾರ ಹಾಗೂ ಮಡಿವಾಳ ಸಮಾಜದವರು ನಿರಂತರ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

kote sri marikamba devi
ದೇವಾಲಯದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ : ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ ಸುಲಭವಾಗಲು ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ‌. ಇನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸಹ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 6 ರಿಂದ 8 ನೇ ತಾರೀಖಿನ ತನಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದೇವಿಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ 1.600 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಬಂಗಾರದ ಮುಖವಾಡ ಹಾಗೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕವಚವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ರಾಜ್ಯದೆಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಬಿಗಿ ಬಂದೋ ಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕುರಿತು ಸಾರುವುದು : ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿರವರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಸಾರು ಹಾಕಿದರು‌. ಸಾರು ಹಾಕುವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸಾರುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಾರು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆಯೂ ಸಹ ಆಗಿದೆ.‌ ಸಾರು ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಾ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮದವರು ಕತ್ತಲಾಗುವುದರ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಊರು ವಾಪಾಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯೂ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾರು ಹಾಕಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಚಾರದ ಆಟೋಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಜಾತ್ರಾಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಸ್. ಕೆ. ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಕುರಿತು ಇಂದು ಸಾರಿದ್ದೇವೆ. ಜಾತ್ರೆ ಐದು ದಿನದ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿದ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕುಸ್ತಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: 'ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಮುಖವಾಡವನ್ನು 1.600 ಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಂಭಾಗಿಲನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾರಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಸಹ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಯುವ ತನಕ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಸಾರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅಮ್ಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು' ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಬಾಬಾದಾರರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಸಮುದಾಯಗಳ ಬಾಬುದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಾರ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಮಡಿವಾಳ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಗಂಗಮತಸ್ಥ, ಕರ್ಲಹಟ್ಟಿಯ ಹರಿಜನ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಳೆ ನಗರದವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮುದಾಯದವರು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.

ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ : 'ನಾನು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮನ ಪವಾಡ ಅದ್ಬುತ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪವಾಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಭಕ್ತೆ ಸುಪ್ರಿತ ಆರ್ ಗೌಡ.

