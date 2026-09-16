ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎದುರು ಆದಿವಾಸಿಗಳ ಆರ್ತನಾದ: ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದೇ ಸರ್ಕಾರ?
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ 'ನಮಗೆ 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 2:56 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಬಂದರು ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಬಂದರು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚಿಂತನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ, ಕರಾವಳಿ ಮಣ್ಣಿನ ನೈಜ ಮೂಲನಿವಾಸಿಗಳಾದ 'ಕೊರಗ' ಸಮುದಾಯದ ದಶಕಗಳ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ತೀವ್ರ ಬಡತನ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಭೂಹೀನತೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯ, ತಮ್ಮ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕನಿಷ್ಠ 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊರಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಯ ಎಂ. ಸುಂದರ್ ಅವರು ಕೊರಗ ಸಮಾಜ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿಯ ಕರಾಳ ನೆರಳು: ಕರಾವಳಿಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೂ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಕೊರಗರು ಇಂದಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಲು ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮೈಲಿಗೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ಬಂದರೆ ಇಂದಿಗೂ ತಾರತಮ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಬದುಕು: ಹಸಿವೆಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಎಂಜಲು ಬಡಿಸುವುದು, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು, ಕೂರಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲವೆಂದಾಗ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಸ್ಟೀಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವುದು, ಕಾಡಿಗೆ ಬೆತ್ತ-ಕಚ್ಚಾಸಾಮಗ್ರಿ ತರಲು ಹೋದಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಬಕೆಟ್-ಟರ್ಪಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಕೈತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಇವರ ಮೇಲೆ ಹೇರುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೂರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಮುದಾಯದ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಯುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿತ್ತು. ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಕಟ್ಟಿ ಕಾಡಂಚಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಥರಂತೆ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕೇ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗುಂಪು (PVTG) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬದಲು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. 2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 4,458 ಇದ್ದ ಕೊರಗರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿವಿಟಿಜಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆಗೆ 4,333ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೇವಲ 1,133 ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಊರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು, ಕಾಡಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಂತೆ ಚದುರಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಜನ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಲೀ, ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಲೀ ಇವರಿಗಿಲ್ಲ. ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ತೀರಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಮನೆಯನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇವರ ಆಸ್ತಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮುದಾಯ ಒಟ್ಟಾಗಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ತೀರಾ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಡಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್ ವರದಿ ಮತ್ತು ಭೂಹೋರಾಟಗಳ ಇತಿಹಾಸ: 1993ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೊರಗರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು "ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿತು. ಡಾ. ಮಹಮ್ಮದ್ ಪೀರ್ ವರದಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಕನಿಷ್ಠ 2.5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನೀಡಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 14 ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.
ವರದಿ ಜಾರಿಯಾಗದಿದ್ದಾಗ ಉಡುಪಿಯ ಸೂರಾಳು ಅರಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗ, 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳ - ಹೆಬ್ರಿ ಬಳಿಯ ಕಳತೂರಿನ 600 ಎಕರೆ, ಗೋಡಂಬಿ ತೋಟ ಹಾಗೂ 2005ರಲ್ಲಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಬೆಳುವಾಯಿ - ಪಾಲಡ್ಕದ ಕಡಂಬಳದಲ್ಲಿ 700 ಎಕರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾವಿರಾರು ಕೊರಗರು ಜಾಥಾಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, 17 ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಜನರನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದರು.
ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯ ಮೋಸ: ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟಗಳ ಬಳಿಕ 2007-08ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಅದು ಕೃಷಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ, ಬಂಡೆಗಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ 50 ರಿಂದ 80 ಸೆಂಟ್ಸ್ನ ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
ಏಕಗಂಟಿನಲ್ಲಿ 500 ಎಕರೆ ಜಮೀನು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕಾದಿರಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 100 ಕುಟುಂಬಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಲೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಿವೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ: ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದು ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ, ಪದವಿ, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪೂರೈಸಿರುವ 360ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿವಿಟಿಜಿ ನಿಯಮದಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಅರ್ಹತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಬೇಕು.
ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವರ್ಷದ 12 ತಿಂಗಳೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ; ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ವಿತರಿಸಬೇಕು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕೊರಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ಸುಂದರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಅಸಮಾನತೆ ಹಾಗೂ ಅಜಲು ಚಾಕರಿಯಿಂದ ನೊಂದು ಬೆಂದಿದೆ. ನಾವು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ, ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ. ನಮಗೆ ಬರೀ ನಿವೇಶನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಲದು. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲು ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾದಿರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ 1,133 ಕುಟುಂಬಗಳ ಪೈಕಿ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ 360 ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿಂತುಹೋಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಹಾರವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಸೈಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರು ನಮಗೆ 500 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವೇ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದರೂ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮೊದಲಾದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಲಭ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೂ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಗತಕಾಲದ ಶೋಷಣೆಯ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಂತಿರುವ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೂ-ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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