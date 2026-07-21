ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಲೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ: 694ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಕೊಪ್ಪಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆ
ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 694ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 21, 2026 at 11:41 AM IST
ಕೊಪ್ಪಳ: ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಬಡತನವೂ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುಟ್ಟರಾಜು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ. ದಿನವಿಡೀ ಕುರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ (ನೀಟ್)ಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 694ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್, ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ 511 ಅಂಕ: ಪುಟ್ಟರಾಜು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ 720 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 511 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಶೇ.98 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುತ್ತಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ: ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಸಾಕಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಹಾಕುವುದು, ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವುದು, ದೊಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿತ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು.
ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಹಾಬಳೇಶ ಕೃಷಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಮಗನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಗನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಇಂದಿಗೂ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೇ ಪುಟ್ಟರಾಜು ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ಅವರು ಇದೀಗ ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಮಗನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಂದೆ ಮಹಾಬಳೇಶ, ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಹನಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪುಟ್ಟರಾಜುವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೆಪವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕರಿಗೆ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರ ಸಾಧನೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಗುರಿಯತ್ತ ಅಚಲವಾದ ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನಸು ನನಸು: ಮೊದಲ ಸಲ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಒಂದು ವರ್ಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದು, ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ನೀಟ್ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಲಭವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಪಡೆದಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಮರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಿ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 694ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಗಳಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮಗ ಕುರಿ ಮೇಯಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಮಗನಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪುಟ್ಟರಾಜು ತಂದೆ ಮಹಾಬಳೇಶ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: