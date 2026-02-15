ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶ್ವಾನ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭ
ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಶ್ವಾನ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : February 15, 2026 at 6:34 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಶ್ವಾನ ಸಂತಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಬಿಸಿ-ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ತ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಂಟರ್) ಕೇಂದ್ರ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸೇರಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸೌಲಭ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೊದಲ ದಿನ 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ವಾನಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿರುವ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಗರಸಭೆಯ ನಿಧಿಯಿಂದ 9.90 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1,950 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 850ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ರಿಂದ 50 ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬಳಿಕ ನಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡು ಬಂದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು ಸರಿ ಸುಮಾರು 1,650 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗೆ ಬಲೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ವೆಚ್ಚ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗರಸಭೆಯ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶರಣಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ಚುಚ್ಚು ಮದ್ದು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿಗಳ ಜೀವ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಬಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ, ನೀರು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಲೆ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಸಂತಾನ ಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಬಿಡಲು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿ, ಎರಡನೇ ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಜಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಚಿಕನ್: ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆತಂದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಗಂಜಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ , ಅನ್ನ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಚಿಕನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಉಪಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆರರಿಂದ ಎಂಟು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಶುದ್ಧ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು, ಪ್ರತಿ ಪಂಜರದ ಕೋಣೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್, ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾವಲಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಗರಸಭೆ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
