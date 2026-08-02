ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತ ದುರಂತ: ಪುಟ್ಟ ಕಂದನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ತಾಯಿ!
ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದೂರದ ಕೊಪ್ಪಳದಿಂದ ಮಲೆನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹಾಗೂ ಮಗು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 2, 2026 at 6:17 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ತಡೆಗೋಡೆ, ಮಣ್ಣು ಕುಸಿತಗೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನಡಿ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಿಬಿನಕೆರೆಯ ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಸನ್ನಿವೇಶ.
ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತದಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಶೆಡ್ನಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ಶವಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ರಮೇಶ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ (35), ಅವರ ಪತ್ನಿ ನಾಗವೇಣಿ(28) ಹಾಗೂ ಇವರ ಮಗು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಡ್ನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಸುಮಾರು 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಹೊರಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆವರಿಸಿದ ಮಣ್ಣು: ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸಗಾರರು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಶೆಡ್ನ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಹ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಮ್ಮ ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ತಡೆಗೋಡೆ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೂವರೂ ಅದರಡಿ ಸಿಲುಕಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ತೋಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಗು ಸಾವು: ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಹಿಟಾಚಿಯ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟಾಚಿಯನ್ನು ತಂದು ಶೆಡ್ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಕೈ ಕಾಲು ಮುರಿದುಹೋಗಿತ್ತು. ತಾಯಿ ನಾಗವೇಣಿ ಅವರು ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ತೋಳಿನಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಿನುಗಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸನಗರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಿಮ್ಮನೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ತಾಲೂಕಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮೃತರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೊಪ್ಪಳದ ಕಕ್ಕರಗೊಳ್ಳ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಳೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಮಳೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಶೆಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಕರೆತರಲು ಹೋದಾಗ ಶೆಡ್ ಬಿದ್ದಿತು. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸೊಂಟದ ತನಕ ಬಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದೆವು. ಆದರೆ ಅವರು ಮೂವರೂ ಹೊರಬರುಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು, ಶೆಡ್ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿತು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಘಟನೆ ನಡೆದ ಮನೆಯವರಾದ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಂಜನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾವು ತಡೆಗೋಡೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಅಡುಗೆ ಮನೆ, ರೂಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂಭಾಗವೂ ಸಹ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೇನೆ. ವಿಪರೀತ ಮಳೆಯಿಂದ ಏನೋ ಶಬ್ಧವಾಯಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಬಿದ್ದು ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶೆಡ್ ಮೇಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಹಿಟಾಚಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು. ಓರ್ವ ಪುರುಷ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಶವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೃತದೇಹಗಳು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ತಾಯಿ - ಮಗು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡೇ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದರು.
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ರಂಜಿತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ತಡೆಗೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಶೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವರ ಶವವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಅನ್ವಯ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುವುದು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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