ಜಯಪುರ-ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂರ್ಯಸ್ತದ ದೃಶ್ಯ- ನೋಡಿ

ಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮದ ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 24, 2026 at 3:05 PM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಕೊಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಗುಡ್ಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯೋದಯ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತೆ.

ಇಲ್ಲಿ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುತ್ತಲೂ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಯಿದಷ್ಟೂ ದೂರ ಹಸಿರೇ ಹಸಿರು. ಹಸಿರ ತವರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊರತೆ ಇದೆ.

ಪ್ರೀ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಲವರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ಜನರು ಕುಟುಂಬಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

"ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ. ಕೊಪ್ಪದ ಬಳಿಯಿರುವ ಈ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಜಾಗ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಂದರ ಜಾಗ ಇದು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಿತೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

