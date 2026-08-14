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ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ತಡೆದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ

3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 25 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 20 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ತಂದಿದೆ. ವರದಿ: ಕೇಶವ್ ಎಂ.

ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ
ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 5:09 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಮಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬಂದು ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು 15 ಕಿ.ಮೀ. ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ನೂತನ ಸೇತುವೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರಂತೂ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲು 15 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ತಡೆದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ: ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದಶಕಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ (ETV Bharat)

ಕೂಡನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೋಚನಹಳ್ಳಿ, ಅಡನಹಳ್ಳಿ, ಕಡಕೊಳ, ಇಮ್ಮಾವು, ಹುಳಿಮಾವು, ಹುಳಿಮಾವುಹುಂಡಿ, ಅಡಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಕಡಕೊಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ, ಹೆಬ್ಯಾ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಹೋಗಿ ಬರಲು ಈ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯೇ ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಮೈಸೂರು ನಗರದಿಂದ 12 ಕೀ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿಗೆ, ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ತಪ್ಪಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಹೊಸಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ, ಬಂಡಿಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮ, ಚಿಕ್ಕಯ್ಯನಹುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು, ಮಾರಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ಸರಕಾರಿ ಉತ್ತನಹಳ್ಳಿ, ದೇವಲಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹಿಡಿದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡನಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು.

ಇದರಿಂದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಟೋ, ಕಾರು, ಬೈಕ್, ಎತ್ತಿನಗಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಾಗೂರಕತೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನನೊಂದಿದ್ದ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರು, ವರುಣಾ ವಿಭಾಗದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಲೆದಾಟ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

₹3 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ: 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ವರುಣಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್​ ಡಿ., "3 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 25 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 20 ಅಡಿ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. 10 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಿ, ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿರುಗಾಡಲು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಡಾ.ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಂದಾಗ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "50 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಇತ್ತು. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆ ಮುಳುಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪರದಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೂತನ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

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TAGGED:

MYSURU
ಕೂಡನಹಳ್ಳಿ ಸೇತುವೆ
ROAD PROBLEM
KOODANAHALLI BRIDGE

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