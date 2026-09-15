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ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 'ಶಿವ ಶಕ್ತಿಧಾಮ' ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ

ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಹಾ ಮಂಟಪಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿಸುವ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 'ಶಿವ ಶಕ್ತಿಧಾಮ' ದೇಗುಲದ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

DAVANAGERE GANESH FESTIVAL KOLKATA SHIVA SHAKTI DHAM ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 'ಶಿವ ಶಕ್ತಿಧಾಮ' ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 8:02 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 'ಶಿವ ಶಕ್ತಿಧಾಮ' ದೇಗುಲದ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮಹಾಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪಂಚಮುಖಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದೆ.

ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬದರಿನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದರು.

ಶಕ್ತಧಾಮ ದೇಗುಲದ ಮಹಾಮಂಟಪದ ವಿಶೇಷಗಳಿವು! ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ 20-30 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೃಹತ್ ಮಹಾಮಂಟಪ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.‌ ಇದರಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪಗಳು, ಕಮಾನುಗಳು, ಖಾನೆಗಳು ಜನಾಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಪಾಂಜ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಾಕೋಲ್ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸಾವಿರ ಪೋಲ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೋಲ್​ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಟ್ಟೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.

ಮಂಟಪದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದ ಸೂರತ್​​ನಿಂದ ವೆಲವೇಷನ್ ಬಟ್ಟೆ ತರಿಸಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.‌ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿವೆ.

ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಂಟಪಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ! 2018ರಿಂದಲೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಂಟಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಥೀಮ್​ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ಅಸ್ಸೋಂ ದೇವಾಲಯ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಹಾಮಂಟಪ, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ, ತರಳಬಾಳು ಮಂಟಪ, ಕೇದಾರನಾಥ, ಕಾಶಿ ಕಾರಿಡಾರ್, ಬದರಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಇದೀಗ ಶಕ್ತಿಧಾಮ ಮಾದರಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಂಟಪ ಮಾಡದೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಟು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರಿದಂತೆ 30 ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ, ರೈಲಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್​ನಿಂದ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

20-25 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ! ಟ್ರಸ್ಟ್​ನವರಾದ ಮಂಜಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಧಾಮ ದೇವಾಲಯ ಮಾದರಿಯ ಮಂಟಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬದಿರನಾಥ್, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಮಾದರಿಯ ಪೆಂಡಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಿಂದ 20 ಜನ 25 ದಿ‌ಗಳಿಂದ ಪೆಂಡಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

‌ಟ್ರಸ್ಟ್​ನ ನವೀನ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಶಿವ ಶಕ್ತಿ ಧಾಮದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಮಂಟಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮಹಾಮಂಟಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

DAVANAGERE
GANESH FESTIVAL
KOLKATA SHIVA SHAKTI DHAM
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ
HINDU MAHAGANAPATI

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