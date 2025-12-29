ETV Bharat / state

ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು: ಚಳಿಯಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರು; ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಭೇಟಿ

ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜಿಬಿಎ ಕೈಗೊಂಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಇಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

BENGALURU HUMAN RIGHTS COMMISSION SIDDARAMAIAH GOVERNMENT ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ KOGILU EVICTION DRIVE
ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ, ವಕೀಲರ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 9:43 PM IST

|

Updated : December 29, 2025 at 9:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದ ಫಕೀರ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ)ಕ್ಕೆ ಇಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ (ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಆರ್‌ಸಿ) ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ಯಾಮ್ ಭಟ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಫಕೀರ್ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಟ್, ಜಿಬಿಎ ಕೈಗೊಂಡ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಯೋಗವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆಯೋಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU HUMAN RIGHTS COMMISSION SIDDARAMAIAH GOVERNMENT ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ KOGILU EVICTION DRIVE
ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು (ETV Bharat)

ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನಲ್ಲೇ ಸಂತ್ರಸ್ತರು: ಮನೆ ತೆರಳುಗೊಳಸಿದ ಬಳಿಕ ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಎನ್‌ಜಿಒ ಸೇರಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಹಾರ ನೀಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಬ್ಬರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ನಿವಾಸಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೃದ್ಧರು ರಾತ್ರಿ ಚಳಿ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಂತ್ರಸ್ತ.

ಹಲವರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಮಶಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಂದು ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌, ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ, ಮತದಾರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ನೀಡಿದ 'ಹಕ್ಕು ಪತ್ರ' ಸೇರಿದಂತೆ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಇವೆ. ಇವು ದಾಖಗಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಯೋಗಗಳಿಗೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವೈಫಲ್ಯ ಎಂದು ವಕೀಲ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು ನೊಟೀಸ್ ಕೊಡದೇ ಏಕೆ ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಕೀಲೆ ಸುಧಾ ಕಟ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಭೂಮಿ ವಿವಾದಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೊಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಜನರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ವಕೀಲೆ ಸುಧಾ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

BENGALURU HUMAN RIGHTS COMMISSION SIDDARAMAIAH GOVERNMENT ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ KOGILU EVICTION DRIVE
ತೆರವು ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)

180 ಕುಟುಂಬ ತೆರವು: ಜಿಬಿಎಗೆ ಸೇರಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳೆದ ವಾರ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿ 180 ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಕೇರಳದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ ಇದು ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಆದರೆ, ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ನಡುವೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರು.

BENGALURU HUMAN RIGHTS COMMISSION SIDDARAMAIAH GOVERNMENT ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ KOGILU EVICTION DRIVE
ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು (ETV Bharat)

ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಮನೆ ಧ್ವಂಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ತಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಎಐಸಿಸಿಯ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳವನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಕ್ಸ್​ ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಸ್ತವ ಅರಿಯದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಾರದು: ಕೇರಳ ಸಿಎಂಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ತಿರುಗೇಟು

Last Updated : December 29, 2025 at 9:51 PM IST

TAGGED:

BENGALURU
HUMAN RIGHTS COMMISSION
SIDDARAMAIAH GOVERNMENT
ಕೋಗಿಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
KOGILU EVICTION DRIVE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.