ಕೋಗಿಲು ಬಡಾವಣೆ ತೆರವು: ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಕೀ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆರೋಪ
ತಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಕೀಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಗಿಲು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 1, 2026 at 8:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಗಿಲು ಕೊಳೆಗೇರಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ನೂರಾರು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿವೆ. ಕೊಟ್ಟ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 167 ರಿಂದ 180 ಮನೆಗಳು ಅವಶೇಷಗಳು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ಟಾರ್ಪಾಲಿನ್ ಶೀಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿವೆ.
"ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಯಿತು. ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಕ್ಕಳು - ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಆಹಾರವೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೂ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ವಸತಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ: ಈ ವಿಷಯವು ರಾಜಕೀಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ತಡೆಯಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿವೆ.
ವಸತಿ ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ಗಳ ಕೀಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಕೀಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅನೇಕ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಮಗೆ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಕೀಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಬಾನಾ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಬೀನ್ ತಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆಯಿಲ್ಲದೇ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ ನಂತರ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪರಶುರಾಮ್ ಶಿನಾಲ್ಕರ್, ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಕೊಳಾಯಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೀಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಮಾಲೀಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೀಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಕೀಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ವೆಚ್ಚಗಳು, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟ: ಹಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಲ್ಲದೇ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.
"ನಾವು 25 ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಮನೆಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ನಮಗೆ ಭರಿಸಲಾಗದ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಜಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.
ತಸ್ನೀಮ್ ಬಾನು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಶಿನಾಲ್ಕರ್, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಸಾಲದ ಅಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಅಂದಾಜು ಇಎಂಐಗಳು 3 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು 4 ಸಾವಿರದ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವರು, ಇಲಾಖೆ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಒಂದು ಕಾಣೆಯಾದ ಕಾಗದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಫಸಿಹಾ ಬಾನು ಹೇಳಿದರು.
ವಸತಿ, ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಿನಾಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಅವರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ ಬುಲ್ಡೋಜರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅನುಮತಿ ಇದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಮೀಮ್ ಹೇಳಿದರು. "ನಾವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ನೀಡಿ. ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.
ಅಫ್ರೋಜ್ ಪಾಷಾ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನಮಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸುವುದು ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಕುಟುಂಬಗಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. "ನಾವು ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.
