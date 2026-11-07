ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರಾಜಕತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೂಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
Published : November 7, 2026 at 6:27 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗುಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಳಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೇಲೇ ಇದ್ದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅರಾಜಕತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೂಂಡಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ವಾಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದೆ. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ NSUIನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು. ಬ್ಲಿಂಕ್ ಇಟ್ ಡಿಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡಿಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ದನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅರಿವು ಇದೆಯಾ..?. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚಾಕು ಚೂರಿ ಕಳುಹಿಸ್ತೀರೋ ಕಳುಹಿಸಿ. ಆದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪೋಟೊ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿಸಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸಿರೋದು: ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಫ್ರೇಮ್ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. 8310369372 ಈ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರಿಂದ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೂ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಚಾಕು ಚೂರಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೂ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಚಾಕು ಚೂರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇಡ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತಾಕತ್ ಇದ್ದರೆ ಹಣ ಕಟ್ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಹಣವು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದಲೇ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತಿರೋದು. ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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