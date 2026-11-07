ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಗೆ ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ: ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು
ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 7:37 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಚಾಕು, ಚೂರಿಗಳನ್ನ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರುವುದರ ಕುರಿತು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಯೋಗ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, "ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಚಾಕು ಚೂರಿಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಗೆ ಕೂಗಳತೆ ದೂರದಲ್ಲೇ, ಮೂರು ಜನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಿವಾಸಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗೂಂಡಾಗಳು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಚಾಕು, ಚೂರಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾನೂ ಸಹ ಗೃಹಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೊಲೀಸರು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೌರವ ಇದ್ದರೆ, ಈ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಗೂಂಡಾಗಳ ಪರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ನಾವು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಂಟಿಸಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಜಿರಳೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಜಿರಳೆಗಳ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಆ ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲಿ 'ಹಿಟ್' ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಡುಗಿದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮುನಿರತ್ನ, ಭೈರತಿ ಬಸವರಾಜು, ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಸಿ.ಕೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ, ಎಸ್.ಆರ್. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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