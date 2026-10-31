ನಂದಿನಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರಿನ ದರ ಏರಿಕೆ; ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿ; ನೂತನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ
Nandini Milk New Price List: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂದಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಬೆಲೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 12:02 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಎಂಎಫ್ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ನಂದಿನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಮೊಸರಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು (ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾಕೆಟ್) ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 46 ರೂ. ದರ 54 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೋಮೊಜೀನೈಸ್ಡ್ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು (ಹಸಿರು) ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 47 ರೂ. ದರ 56 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಮೊಜೀನೈಸ್ಡ್ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 50 ರೂ. ದರ 58 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 52 ರೂ. ದರ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಶುಭಂ ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 52 ರೂ. ದರ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೋಮೊಜಿನೈಸ್ಡ್ ಶುಭಂ ಹಾಲು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 53 ರೂ. ದರ 65 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಸರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ಗೆ ಇದ್ದ 28 ರೂ. ದರ ಇದೀಗ 34 ರೂ. ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮೊಸರು 1 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಟಣ ಬೆಲೆ 54 ರೂ. ನಿಂದ 68 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಎಂಎಫ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿಯು (ಕೆಎಂಎಫ್) ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ "ರೈತರಿಂದ, ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ" ಎಂಬ ಸಹಕಾರ ತತ್ವದಡಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೈನುಗಾರ ರೈತರ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 26.89 ಲಕ್ಷ ಹೈನುಗಾರ ರೈತ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 8.9 ಲಕ್ಷ ರೈತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಲನ್ನು ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ರೂ. 28.60 ಕೋಟಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ನೀರು ಮತ್ತು ಮೇವು ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಬರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರು ಪಶುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮತ್ತು ಮೇವು ಪೂರೈಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈನುಗಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ತುರ್ತಾಗಿ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ದರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ ರೂ.12 ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ, 'ನಂದಿನಿ' ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ದರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ರೂ.8 ರಂತೆ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ರೂ.7 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಹಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಸ್ತ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದೆ.
ಕೆಎಂಎಫ್ - 'ನಂದಿನಿ' ಕೇವಲ ಹಾಲಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ರಾಜ್ಯದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹೈನುಗಾರ ರೈತರ ಬದುಕು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಹಾಲಿನ ಖರೀದಿ ದರ ನೀಡುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 1.11.2026 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಜಿಡ್ಡಿನಾಂಶ (ಫ್ಯಾಟ್) ಪ್ರಮಾಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 'ನಂದಿನಿ'ಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ಮಾರಾಟ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ದರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಎಂದಿನಂತೆ ಸಮಸ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ನಂದಿನಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೈನುಗಾರ ರೈತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಮಹಾಮಂಡಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
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