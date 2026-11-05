ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಶಾಕ್; ಹಾಲು, ಮೊಸರಿನ ಬಳಿಕ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ದರ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ಚಳ!
ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಹಾಲು ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಕೆಎಂಎಫ್ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಮೂಲ್ನಿಂದ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : November 5, 2026 at 10:02 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ದರ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು (ಬಮೂಲ್) ಇದೀಗ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ, ಬೆಣ್ಣೆ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಹಾಲಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಹೊಸ ದರಗಳು ನವೆಂಬರ್ 4ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟವು (KMF) ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ಎಂಟು ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ 14 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಮೂಲ್ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 200 ಮಿಲಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪದ ಸ್ಯಾಚೆಟ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು 95 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ; ಹಾಗೆಯೇ 500 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ 425 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ 850 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಪಿಇಟಿ ಜಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ತುಪ್ಪದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು 50 ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 65 ರೂ., 100 ಎಂಎಲ್ 100 ರೂ., 200 ಎಂಎಲ್ಗೆ 180 ರೂ., 500 ಎಂಎಲ್ಗೆ 435 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ 870 ರೂ. ಐದು ಲೀಟರ್ಗಳ ತುಪ್ಪದ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಬೆಲೆ 4,250 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತುಪ್ಪದ ಡಬ್ಬಿಯ ಬೆಲೆ 870 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 15 ಕೆಜಿ ಡಬ್ಬಿಯ ಬೆಲೆ 14,100 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಬೆಣ್ಣೆ ದರವೂ ಏರಿಕೆ: ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 500 ಗ್ರಾಂಗೆ 380 ರೂ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸದ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯು 200 ಗ್ರಾಂಗೆ 160 ರೂ ಮತ್ತು 500 ಗ್ರಾಂಗೆ 390 ರೂ ಆಗಲಿದೆ.
ಬೆಣ್ಣೆಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ 90 ರೂ.ಇದ್ದರೆ, 10 ಗ್ರಾಂನ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 900 ರೂ. ಬೆಲೆ ಆಗಲಿದೆ.
ಪನೀರ್ ದರ: ನಂದಿನಿ ಪನೀರ್ನ ಬೆಲೆ ಇನ್ಮುಂದೆ 200 ಗ್ರಾಂಗೆ 115 ರೂ, 500 ಗ್ರಾಂಗೆ 260 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೆಜಿಗೆ 485 ರೂ. ಆಗಿರಲಿದೆೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶವಿರುವ (ಮೀಡಿಯಂ-ಫ್ಯಾಟ್) ಪನೀರ್ನ 200 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 110 ರೂ. ಇರಲಿದೆ.
ತೃಪ್ತಿ ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ 135 ಎಂಎಲ್ಗೆ 11 ರೂ. ಮತ್ತು 450 ಎಂಎಲ್ಗೆ 33 ರೂ. ಆಗಲಿದೆ.
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