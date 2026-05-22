ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರವೇ ಮಾದರಿ: ಇನ್ನೂ 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 1:00 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (ಕೆಎಂಸಿ-ಆರ್ಐ) ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಕೇಂದ್ರ (ಐವಿಎಫ್) ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಕೆಎಂಸಿ - ಆರ್ಐಯ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಗತಿ ಅವಲೋಕಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು? ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಏನು? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಕೆಎಂಸಿ - ಆರ್ಐಗೆ ಇತ್ತು.
ಹೀಗಾಗಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೇ ಕೇಂದ್ರ ಮುನ್ನೆಡಸಲು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದಂತೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಯೇ ಐವಿಎಫ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಎಬಿಆರ್ಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಓರ್ವ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ 1,34,000 ರೂ. ದರವನ್ನು ನಿಗದಿಪಿಡಿಸಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಭಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಇದೇ ದರದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ಕ್ರಿಯಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಓರ್ವ ಆರ್ಟಿಫಿಸಿಯಲ್ ರಿಪ್ರೋಡೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಎಂಬ್ರೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇವೆರಡು ಹುದ್ದೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರೆಕ್ಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಸೇವೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯಲು ಅತೀ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೈಸನ್ಸ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಲೈಸನ್ಸ್ ಸಿಗುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಓರ್ವರಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಔಷಧಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಲೈಸನ್ಸ್ ಕೈಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ದತೆಯನ್ನು ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಮೊದಲು ಪಿಪಿಪಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಶರಣಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಬಿಆರ್ಕೆ ಅಡಿ ಐವಿಎಫ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒಳಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಪಂದನೆಯಿಂದ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇದ್ದ ಸವಾಲುಗಳು ನಿವಾರಣೆ: ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐವಿಎಫ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಇದು ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉಪಕರಣಗಳು ದೊರೆತ್ತಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಿದೆ.
ಇನ್ನೂ 3 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ: ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನಲ್ಲಿ ಐವಿಫ್ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಕಲಬುರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಐವಿಎಫ್ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಮೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: 100 ಹಾಸಿಗೆಯ ESIC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ