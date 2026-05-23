ವಿಜಯನಗರ: ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ KKRTC

ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಲು ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಷಿನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ KKRTC
Published : May 23, 2026 at 5:38 PM IST

ವಿಜಯನಗರ: ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ನಿರ್ವಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KKRTC) ಕ್ಯಾಶ್‌ಲೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮಾದರಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯುಪಿಐ (UPI) ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ತಕ್ಷಣ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಸ್‌ಗೆ ಹತ್ತಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತೆರಳಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದರೆ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ಟಿಕೆಟ್ ಮುದ್ರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಗಮ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯಿಂದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ವಿಜಯನಗರ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿ ರಾಜೇಶ್
ಹುದ್ದರ್​, “ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದ ಬಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

