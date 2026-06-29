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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್​ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ: ಬೃಹತ್​ ಸಿಮೆಂಟ್​ ಕಂಬಗಳ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮಾಯ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 29, 2026 at 6:32 PM IST

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ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಐಕಾನ್. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹೆಮ್ಮೆ, ಹೆಗ್ಗುರುತು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ.

ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಜಾಗ ಈಗ ಗುರುತು ಸಿಗದಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಎಂಬ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಈ ವೃತ್ತ ತನ್ನ ಮೂಲ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಖವಾಣಿಯಾಗಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್‌ನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಈ ವೃತ್ತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೈಭವ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರದ ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಳ ಈಗ ಬೃಹತ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಾ? ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಫ್ಲೈಓವರ್​ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬೃಹತ್​ ಕಂಬಗಳ‌ ಮಧ್ಯೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆ ಗೌಣವಾಗಿದೆ. ಎತ್ತ ನೋಡಿದರೂ ಕಂಬಗಳೇ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತವನ್ನು ಸುತ್ತು ಹಾಕಿದರೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆ ತನ್ನ ಅಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೂ ಹೊಡೆತ: ಬಹುವರ್ಷ ಛೋಟಾ ಬಾಂಬೆ ಎಂದು ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ-ವಹಿವಾಟಿನ ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವರ್ತಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರುಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೈಓವರ್​ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಮೆ ವೇಗದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಂಗೆಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಇತಿಹಾಸ: ಈ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ಹಿಂದೆ ಎರಡು, ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹೋರಾಟವಿದೆ. 1984 ಪೂರ್ವ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಇರುವ ಈಗಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಗರದಲ್ಲೊಂದು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ಹು–ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ.ಹೆಚ್‌.ಪವಾರ್‌ ಮೇಯರ್‌ ಆಗಿದ್ದರು. ಮೂರ್ತಿಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಠರಾವು ಪಾಸ್‌ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬಸವವನ ಬಳಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು.

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಆರ್ಡರ್​ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೂರ್ತಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತರುವ ಸಂದರ್ಭ, ಬಸವನ ಬಳಿ ಬೇಡ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ, ಗೊಂದಲ, ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎಸ್‌.ಆರ್‌.ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವುದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ, 1986ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯಾಯಿತು.

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣ: 1993ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ 'ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿಹುಟ್ಟಬೇಕು...' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ನಂತರ ಈ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು‌. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಖ್ಯಾತಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅಂಬರೀಶ್‌ ಅಭಿನಯದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ಪುನೀತ್‌ ರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಅಜಯ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಶಿವರಾಜ್‌ ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಶ್ರೀರಾಮ, ಸುದೀಪ್‌ ಅಭಿನಯದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದರ್ಶನ್‌ ಅವರ ಅಯ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲ್‌ ದೇವರಾಜ್ ಅವರ ಕೋಟೆ, ಸೂರ್ಯ ಐಪಿಎಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಕನ್ನಡದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳ‌ ಹಾಡಿನ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

"ಒಮ್ಮೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸೊಬಗು ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಲ್ಸೆತುವೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹಳೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಚಿತ್ರೀಕರಣವಾಗಿವೆ. ಇದೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ತಾಣದಂತೆ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು‌ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ ಕಿರೇಸೂರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ‌‌ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ರುದ್ರೇಶ ಘಾಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವೃತ್ತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಡಿಪಿಆರ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್‌ ಮೂಲ ಸೊಬಗು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಭವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ತಂಡ

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ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ
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