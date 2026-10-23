ಕ್ರಾಂತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜಾನಪದ ಸಂಗಮ: ಹೃಣ್ಮನ ತಣಿಸಿದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
Published : October 23, 2026 at 4:21 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕ್ರಾಂತಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿತು. ಸದ್ಯ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿತ್ತೂರ ಕಲಿಗಳು ದಿಗ್ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಇಂದಿಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 202 ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದವು. ಅದರ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಆಚರಿಸುವ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿದ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೀರಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಕಿತ್ತೂರ ಕಲ್ಮಠದ ರಾಜಗುರು ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗಿಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಜಾನಪದ ಕಲಾವಾಹಿನಿಗೆ ಗಣ್ಯರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರುಗು: ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ, ಸರದಾರ ಗುರಶಿದ್ದಪ್ಪ, ಅಮಟೂರ ಬಾಳಪ್ಪ ಪರ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಕೇರಳದ ಓಂಪರಾಶಕ್ತಿ ಕಲಾತಂಡ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ವೇಷ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಗೊಂಬೆ ಕುಣಿತ, ಹೆಜ್ಜೆಮೇಳ, ಕಂಸಾಳೆ, ಅಗೋರಿ ವೇಷ, ಕರಡಿಮಜಲು, ಜಾಂಝ್ ಪತಕ್, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೋಲಾಟ, ಜಗ್ಗಲಗಿ, ಚೆಂಡೆವಾದ್ಯ, ಪುರವಂತಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 36ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು. ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ಕಲೆಗಳು ಅನಾವರಣಗೊಂಡವು. ಜನಪದ ಗೀತೆ ಗಾಯಕರು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಗತವೈಭವ ಕುರಿತ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರನ್ನು 202 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಶ್ರಾವಣಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಾ ಮಲಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು, ಕುದುರೆ ಏರಿ ಬರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಬೀದಿಗೆ ಕಳೆ ತಂದರು. ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಲಾತಂಡಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಗೊಂಬೆಗಳು, ವೀರಗಾಸೆ, ದೇವರು, ಅಘೋರಿ ವೇಷಧಾರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂತಸಪಟ್ಟರು.
ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಪೇಟೆ, ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ ವೃತ್ತ, ಗೊಂಬೆಗುಡಿ ರಸ್ತೆ, ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆ, ನಿಚ್ಚಣಿಕೆಯ ಶ್ರೀ ಗುರುಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಬಳಿಕ ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಅರಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 4 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿತು. ವೀರಜ್ಯೋತಿ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕುಂಬ ಹೊತ್ತ 501 ಮಹಿಳೆಯರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ 10ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾಗಿದವು.
ಕೋಟೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆ, ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕಲ್ಮಠದ ಮಡಿವಾಳ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕೃಷಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 100 ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ 37 ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಯ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಕಿತ್ತೂರಿನ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕೋಟೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಹುಟ್ಟೂರಿನಲ್ಲೂ ಉತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಜನಿಸಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ 202ನೇ ಕಿತ್ತೂರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಶೌರ್ಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ 202ನೇ ಕಿತ್ತೂರು ಉತ್ಸವವನ್ನು ಕಾಕತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗುವಂತೆ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಆದರ್ಶಗಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಕಾಕತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್, ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಕ್ಕಂ, ಮುಕ್ತಿಮಠದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕಾಕತಿ ಶಿವಪೂಜಿಮಠದ ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
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