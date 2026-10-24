ಕಿತ್ತೂರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ: 15 ಲಕ್ಷದ ಎತ್ತು, 6 ಲಕ್ಷದ ಹೋತ , 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಬೆಲೆಯ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಆಕರ್ಷಣೆ..!
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಿತ್ತೂರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾನುವಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ.
Published : October 24, 2026 at 9:52 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಕಿತ್ತೂರ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಮೂಡಿಸಿತು. ತಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿದ ವಿವಿಧ ತಳಿಯ ಎಮ್ಮೆ, ಎತ್ತು, ಆಕಳು, ಹೋರಿ, ಆಡು, ಹೋತ(ಹೋಂತ) ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ರೈತರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ಇಲ್ಲಿನ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಖಿಲಾರಿ ತಳಿಯ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಆಕಳು, ಹೆಚ್ಎಫ್ ಮತ್ತು ಗೀರ್ ತಳಿಯ ಆಕಳು. ಖಿಲಾರಿ, ಹಳ್ಳಿಕಾರ್, ಅಮೃತ್ಮಹಲ್ ತಳಿಗಳ ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಫರಬಾದಿ, ಮೆಹಸಾನಾ, ಮುರ್ರಾ, ಸುರ್ತಿ ತಳಿಗಳ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ದಾರಫರ್, ಯಳಗಾ ತಳಿಗಳ ಟಗರುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಟಲ್, ಶಿರೋಹಿ ತಳಿಗಳ ಆಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ರೇಸ್, ಡ್ಯೂರಾಕ್, ಯಾರ್ಕ್ಶೈರ್ ಎಂಬ ವಿದೇಶಿ ತಳಿಗಳ ಹಂದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಿ–ಟರ್ಕಿಯ ತಳಿಗಳ ಕೋಳಿಗಳು ಸೇರಿ 500ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜಾನುವಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ಕೌಜಲಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ಸಾಲಿಗೌಡರ, ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಡಾ.ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ, ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ರೈತರು ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಗೋಕಾಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಣಚಿನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯಮನಪ್ಪ ಮಾಳಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೆಸರಿನ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಬರೊಬ್ಬರಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇದು ಹಲವೆಡೆ ಶರ್ಯತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಎತ್ತಿನ ಎತ್ತರ, ಮೌಲ್ಯ, ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ರೈತರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.
5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೈಟೆಕ್ ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್: ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯಾ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಮಕನಮರಡಿ ಎಂಬ 18 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಡಾರ್ಬರ್, ಬಿಟಲ್, ಸೋಜತ್, ನಾರಿ ಸುವರ್ಣ ತಳಿಯ 8 ಹೋಂತುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಗೋಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಡಾರ್ಬರ್, ಬಿಟಲ್, ಸೋಜತ್ ಸೇರಿ 16 ತಳಿಯ 800 ಆಡು, ಹೋಂತು, ಕುರಿಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೇ ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 1.25 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1 ಹೋಂತ 6 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯ: "ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕು ಹಿಟ್ನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋರನ್ನವರ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಬೀಟಲ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತರದ ಎರಡು ಹೋಂತಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದವು. ನೋಡಲು ಕುದುರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವು, ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ಒಂದು 160, ಮತ್ತೊಂದು 150 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇದೆ. 48 ಇಂಚ, 47 ಇಂಚ ಎತ್ತರ ಹೊಂದಿವೆ. 1 ಹೋಂತ 5-6 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಈಗ 4 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೇಕೆ, ಆಡು, ಹೋಂತ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಡು, ಹೋಂತ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು" ಎಂದು ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೋರನ್ನವರ ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಪ್ಪಲಕಟ್ಟಿ ಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಗಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪ ಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಿಲಾರಿ ತಳಿ ಹೋರಿಯೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಎರಡೂವರೇ ವರ್ಷದ ಈ ಹೋರಿಯು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, 63 ಇಂಚ ಎತ್ತರ ಇದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, "ನಾವು ಮಾರಲ್ಲ. ತೇರಿಬಂಡಿ ಶರ್ಯತ್ತಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲು, ತತ್ತಿ, ಗೋಧಿ-ಸದಕದ ನುಚ್ಚು ತಿನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿ-ಒಣ ಮೇವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಶರ್ಯತ್ತಿನ ಎತ್ತುಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಎತ್ತಿನ ಮಾಲೀಕ ಸಂಗಮೇಶ ಅವರ ಅಳಿಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೇಗೂರಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ 1,200 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಜಾಫರಬಾದಿ ತಳಿಯ 'ಪಂಚಕಲ್ಯಾಣಿ' ಎಮ್ಮೆ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು. ಗೋಶಾಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಗುಜರಾತ್ನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ತಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 20 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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