43 ಬೈಕ್ ಕದ್ದಿದ್ದ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕಿತ್ತೂರ ಪೊಲೀಸರು: ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಬೈಕ್ಗಳೇ ಆತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್..!
ಸರಣಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿ 43 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 13, 2026 at 9:11 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೀ ಬಳಸಿ, ಬಹುತೇಕ ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಿಂದ 43 ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಿಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣ ಮನೋಹರ ಕದಮ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 12ರಂದು ಕಿತ್ತೂರು ಎಪಿಎಮ್ಸಿ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನಾದ ಕುರಿತು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೋದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ, ಆರೋಪಿ ಸರಣಿ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದೇ ಆಗಸ್ಟ್ 4ರಂದು ಎಂ.ಕೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪಾರಿಶ್ವಾಡ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಆರೋಪಿ ನಾರಾಯಣ ಕದಮ್ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಆರೋಪಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರು, ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಕಲಘಟಗಿ, ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಸವದತ್ತಿ, ಗರಗ, ಕುಂದಗೋಳ, ಹಳಿಯಾಳ, ಕಾಕತಿ, ಅಂಕಲಗಿ, ಲಕ್ಷೇಶ್ವರ, ಧಾರವಾಡ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ ನಗರ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಆರೋಪಿಯಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಒಟ್ಟು 43 ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 41 ಹೀರೋ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, 1 ಫ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ, 1 ಎಚ್ಎಫ್ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬೈಕ್ ಇವೆ. ಹೀರೊ ಬೈಕ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೀ ಹಚ್ಚಿದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವೇ ಆತನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಇರುವ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕರಾಮತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 25, ಬೆಳಗಾವಿ ಕಮಿಷನರೇಟ್ 8, ಧಾರವಾಡ 6, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಕಮಿಷನರೇಟ್ 1, ಗದಗ 2, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 2 ಬೈಕ್ ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ತಮ್ಮೂರು ನಿಡಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ. 15 ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 10-15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕ ಯಾರು..? ಆರ್.ಸಿ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನದ ಬೈಕ್ ಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿಸಬಾರದು ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಳ್ಳನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಕಿತ್ತೂರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಬೇಷ್: ಎಎಸ್ಪಿ ಆರ್.ಬಿ. ಬಸರಗಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಡಿಎಸ್ಪಿ ವೀರಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಶಿವಾನಂದ ಗುಡಗನಟ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಭರತ್ ಎಸ್., ಪಿಎಸ್ಐ ಜಿ.ಜಿ.ಹಂಪಣ್ಣವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶರೀಪ್ ದಫೇದಾರ್, ಅದೃಶ್ಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕೇರಿ, ನಾಗರಾಜ ಕಡಗನ್ನವರ, ಸುನೀಲ ಮುರಗೋಡ, ಬಾಹುಬಲಿ ಅಗಸಿಮನಿ, ಹನಮಂತ ಜೀವಾಪೂರ, ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸಹಾಯಕರಾದ ಎಮ್.ಬಿ.ಕಂಬಾರ, ಎಮ್.ಎಸ್.ಹಳ್ಳಿ, ಎಮ್.ಆರ್.ಲಮಾಣಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಘಟಕದ ಸಚಿನ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಧಿಸಿದೆ. ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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