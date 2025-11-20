ETV Bharat / state

460 ಹಾಡು, 136 ಗಾಯಕರು, 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗಾಯನ: ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ

ಅಮರ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

kishore-kumar-songs-world-record-in-mangaluru
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಗಾತಾ ರಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 20, 2025 at 10:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು: ಬಾಲಿವುಡ್​​​ನಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಹೊಸ ಪುಳಕ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅಮರ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳು ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಲವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಗುನುಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ, ದಿಗ್ಗಜನ 460 ಹಾಡುಗಳನ್ನು 136 ಗಾಯಕರು 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

kishore-kumar-songs-world-record-in-mangaluru
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಗಾತಾ ರಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಹೌದು, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಹಮದಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿದ್ದ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಷೋಡಶಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 'ಗಾತಾ ರಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 136 ಗಾಯಕರು ನಿರಂತರ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕರೋಕೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಅಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುರಭವನದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಾಯನ ನವೆಂಬರ್ 19ರಂದು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ.

kishore-kumar-songs-world-record-in-mangaluru
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಗಾತಾ ರಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕಿಶೋರ್ ಅವರು ಕರೋಕೆ ಸಿಂಗರ್​​ಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಹಾಡಿನ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ 136 ಗಾಯಕರಿಗೂ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಅಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪದಕ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್, ಟೀ ಶರ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬುಕ್ ಅಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

kishore-kumar-songs-world-record-in-mangaluru
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಗಾತಾ ರಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಗಾಯಕರ 9 ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ 8ರಿಂದ 20 ಮಂದಿ ಗಾಯಕರಿದ್ದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಗಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ, ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ ಗಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡು ಹಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕೇವಲ 59 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಮವಿದ್ದು, ಉಳಿದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು.

ಇದುವರೆಗಿನ ದಾಖಲೆ 36 ಗಂಟೆ: ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ 100 ಗಾಯಕರು ನಿರಂತರ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿರುವುದು ಇದುವರೆಗಿನ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.

kishore-kumar-songs-world-record-in-mangaluru
ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಗಾತಾ ರಹೇ ಮೇರಾ ದಿಲ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಷೋಡಶಿ ಫೌಂಢೇಶನ್​​ ಸ್ಥಾಪಕಾಧ್ಯಕ್ಷ ಭರತ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು, ''40 ಗಂಟೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಹಾಡುಗಾರರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವರಿದ್ದಾರೆ. 136 ಗಾಯಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದರು.

ಗಾಯಕ, ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಯಶವಂತ ಎಂ.ಜಿ. ಮಾತನಾಡಿ, ''ಜಗತ್ತು ಕಂಡ ಅಮರ ಗಾಯಕ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ದಾಖಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರೋಕೆ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈನೋದ್ಯಮದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಆದಾಯ: ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಲಿನ ಡಬ್ಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸುವಿನ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ

TAGGED:

MANGALURU SONGS WORLD RECORD
DAKSHINA KANNADA
ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಡುಗಳ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ
GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS
KISHORE KUMAR SONGS WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹದಿನೈದು ದಿನದವರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡೆಸೋಂಪು ನೀರು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ: ವೈದ್ಯರ ಮಾತು

ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು TRAI ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆದೇಶ, 60 ದಿನಗಳ ಗಡುವು!

20 ರೂಗೆ 200 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್​! ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಬೈಕ್

ತೂಕ ಇಳಿಸಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಿಲ್ಲ: 10 ನಿಮಿಷ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.