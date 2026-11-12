ನಿಗದಿತ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ: ಸೇನಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ
ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
Published : November 12, 2026 at 10:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ನೇಮಕಾತಿ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 51ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಎಡ ಮೂತ್ರ ಪಿಂಡದ ಗಾತ್ರ ನಿಗದಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಗೊಂಡಿದ್ದ 25 ವರ್ಷದ ಸೇನಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ರಚಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೈಸೂರಿನ ಮೋನಿಶ್ ಎನ್.ಆರಾಧ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೇಮಲೇಖಾ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠದ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರವೇಶ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆಯಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 2008ರ ಜೂ.3ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನೂ ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ವಿವೇಚನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮೇಲ್ಮನವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫೇಸ್ ಸಿಇಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಎಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾತ್ರ 7 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ಗಿಂತ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವೆಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಸೇನಾ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೆರಿಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧ್ಯ 51ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಎಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಎಡಭಾಗದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬು ಇರುವಿಕೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹರೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.
ಮೇಲ್ಮನವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮರುಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಎಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಿರುವುದನ್ನು ಮಂಡಳಿ ದೃಢಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಇದರಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಆರಾಧ್ಯ, ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಕ್ಷ ಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಏಕಸದಸ್ಯಪೀಠದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸೆ.17ರಂದು ಅರ್ಜಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ, ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಕೋರುವುದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಸಾಧಾರಣ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರ ಬಳಸಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿಎಡ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಾತ್ರ 7.7ರಿಂದ 8 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎಂದಿತ್ತು. ಪುದುಚೇರಿಯ ಜಿಪ್ಮರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅ.14ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಾತ್ರ 8.0 ಹಿ 4.1 ಸೆಂ.ಮೀ. ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು, ಮರುಪರಿಶೀಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಂತಿಮವೆಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದರು.
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