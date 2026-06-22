ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಯುವಕನ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿ ದರೋಡೆ: ಯುವತಿ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಅರೆಸ್ಟ್
ಯುವಕನನ್ನು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭೇಟಿಗೆಂದು ಕರೆಸಿ ಅಪಹರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೂವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 22, 2026 at 6:45 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು ಭೇಟಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಯುವಕನನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪಹರಿಸಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಮೂವರು ದರೋಡೆಕೋರರನ್ನು ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಯ್ಯದ್ ಮಜರ್ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ವಸೀಂ, ತನ್ನು ಹಾಗೂ ತಬ್ರೇಜ್ ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 16ರ ಸಂಜೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರಾಯಿಪಾಳ್ಯ ನಿವಾಸಿ ಸಯ್ಯದ್ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆರೋಪಿ ವಸೀಂ ಪರಿಚಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಪಡೆದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೂನ್ 16ರಂದು ಸಂಜೆ ವಸೀಂ ತನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಸಯ್ಯದ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಲೋಕೇಷನ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ಇದರಂತೆ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಅಶ್ವಥ್ ನಗರ ಬಳಿ ಸಯ್ಯದ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ವಸೀಂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಪಿಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಕೊಂಚ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಕಸಿದಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ 5 ಸಾವಿರ ನಗದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 6 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ, ಇನ್ನೂ 5 ಲಕ್ಷ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1.30 ಸುಮಾರಿಗೆ ರಜಾಕ್ ಪಾಳ್ಯ ಬಳಿ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜೀವಭಯದಿಂದ ಸಯ್ಯದ್ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗೆ ಗಾಯ: ಅಪಹರಣಕಾರರ ಕಪಿಮುಷ್ಠಿಯಿಂದ ಯುವಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂಡು ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ವಸೀಂ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಗಲೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ವಸೀಂ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ದರೋಡೆ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಸೀಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಾಗಿದ್ದು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಧಮಕಿ ಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾನ ಹರಾಜು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. 5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಜೀವ ಸಮೇತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಪಹರಣಕಾರರು ಎಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ಜಿ.ಕೆ.ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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