ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ: ತಾವು ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಲೋಕೇಶ್ ಧರಣಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಲೋಕೇಶ್ ರಾಠೋಡ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
Published : December 22, 2025 at 3:25 PM IST
ಯಾದಗಿರಿ: "ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ನೀಡಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಲೋಕೇಶ್ ರಾಠೋಡ ಅವರು ಸೋಮವಾರ (ಇಂದು) ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಎದುರು ತಾವು ಗೆದ್ದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿರುವ ಲೋಕೇಶ್ ರಾಠೋಡ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೆ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಅವರು, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ವಾತಾವರಣವಿಲ್ಲ. 2025ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೆಕಾಥ್ಲಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವಾಗ ಸಮರ್ಪಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
"ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನಾ ಕರೆಯೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐಪಿಎಲ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೆ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಬಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೊಂದು ನುಡಿದರು.
"ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಯಾವುದೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಯುವಜನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ?" ಎಂದು ಲೋಕೇಶ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಕಳೆದ ಮೂರುವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಪತ್ರ ನೀಡಿದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ದೂರಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಚ್ಚರಿ!.. ಪ್ರತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಆಗಿ ಓಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಅಥ್ಲೀಟ್